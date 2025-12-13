自由電子報
宏道獎》壽星林郁婷獻出主持處女秀 想與總統賴清德自拍的願望落空

2025/12/13 14:20

第8屆宏道獎頒獎典禮，拳擊選手林郁婷首次擔任主持人。（記者陳逸寬攝）第8屆宏道獎頒獎典禮，拳擊選手林郁婷首次擔任主持人。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕由宏道運動發展基金會主辦的年度體育盛事「宏道獎」今年邁入第八屆，頒獎典禮今在中山堂登場，今天迎來30歲生日的奧運拳擊金牌林郁婷更獻出主持處女秀，她坦言初體驗相當緊張，給自己的表現打70分。

宏道獎表揚在台灣運動文化與環境推動上具有卓越貢獻的個人與團隊，不僅肯定選手們一年來的努力，也向那些在選手背後默默付出的英雄致敬，今年2025宏道獎頒獎典禮以「榮耀選手 致敬無名英雄」為主題，林郁婷與體育主播張立群共同擔任典禮主持人，另外「舉重女神」郭婞淳與李洋也擔任頒獎人。

對於接下主持棒，林郁婷表示，準備過程中參考很多如精英獎、國光獎章頒獎典禮的主持人如何主持，「努力做功課，畢竟今天眾星雲集，而且在台下彩排跟上台是完全不一樣的，不知道是不是因為場地有點冷的關係很緊張，但真的是滿不錯的體驗」

林郁婷自評今天表現70分，「比及格再多一點點，要進步的空間還很多，希望不要再卡詞，也要謝謝搭檔立群哥一直Cover我，果然是經驗豐富。」一旁的張立群則對林郁婷讚譽有加，「她超有天份，不愧是站過亞奧運殿堂的選手。」

在30歲生日這天於宏道獎頒獎典禮獻出主持處女秀，林郁婷表示，要感謝許多為體壇默默付出的前輩、教練們，有他們的付出才能讓選手站上世界最高殿堂，被問及願望，她透露原本許願能與總統賴清德自拍，不過由於時間緊湊未能如願，「還好主席（林鴻道）有為我們爭取到大合照。」

正式邁入而立之年，林郁婷說，希望自己能持續保持勇於挑戰的心，「莫忘初衷，繼續為體壇奉獻、基層奉獻、台灣奉獻。」

第8屆宏道獎頒獎典禮，拳擊選手林郁婷（左）首次擔任主持人。（記者陳逸寬攝）第8屆宏道獎頒獎典禮，拳擊選手林郁婷（左）首次擔任主持人。（記者陳逸寬攝）

