ISF排球錦標賽》台灣男、女排雙雙搶下銀牌佳績

2025/12/13 14:30

台灣排球小將在2025年世界中學生U15排球錦標賽，男、女代表隊都摘下銀牌。（高中體總提供）台灣排球小將在2025年世界中學生U15排球錦標賽，男、女代表隊都摘下銀牌。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣排球小將在2025年世界中學生U15排球錦標賽，男、女代表隊都摘下銀牌。

本屆於12月4日至12月13日在中國商洛市舉辦，為國際學校體育總會（ISF）第二屆U15層級之排球賽，參賽資格不侷限於單一學校隊，此次代表隊經由國內選拔遴選優秀青少年選手，共組最強國家隊，創下佳績。本屆女生組17隊、男生組13隊參賽。

台灣女排在預賽接連擊敗巴西、烏干達1隊及印度2隊，在8強淘汰賽再勝身材具優勢的印度1隊，以及4強打敗巴西隊，直闖冠軍戰。

在冠軍戰，面對人高馬大的地主中國1隊，台灣隊以18：25、23：25、12：25吞敗，收下銀牌。

 台灣男排預賽連勝巴西、澳門，在8強面對保加利亞更是火力全開，全面封鎖對手攻勢，4強再遇來勢洶洶的巴西隊，上演膠著不已的攻防戰，台灣小將技高一籌，其中主攻手馬子騏具有高度破壞力的發球及攻擊，狠狠擊潰對手防線，率隊收下冠軍戰入場券。

台灣男排在強碰球技及身體素質兼備的伊朗隊，我國小將雖先下一城，可惜最終仍以25：15、18：25、22：25、17：25，也以銀牌作收。

