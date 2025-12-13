棒球》校友陳冠任號召 東園國小首辦OB賽、超過200人參與

東園國小首辦OB賽。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台北東園國小總教練賴敏男深耕基層超過30年，子弟兵除了職棒好手，更遍及各行各業，在今年東園拿下台灣睽違29年的威廉波特少棒冠軍後，OB會長陳冠任號召下，今天舉辦OB賽，並邀請校友們回母校走一遭。

中午看著昔日子弟兵陸續報到，賴敏男直呼感動。賴敏男說：「我是82年的下學期來的，真正完整帶到的第一屆，是陳冠任那屆。他們之前說校友們要號召回來OB賽，也是我們學校的第一次，應該也是第一次有少棒隊辦OB賽。選手有200多人、加上眷屬應該有300多人，真的很感動。」

陳冠任說，他再往上幾屆還有老師、教練跟裁判，以前校友們彼此會聯絡相聚，但OB賽還是第一次。陳冠任說：「賴教練在這邊30多年，威廉波特也是每個少棒選手的夢想，學弟們拿到這次冠軍，我們與有榮焉，也是賴教練的第一次。做一件事30多年不簡單，現在威廉波特要奪冠也不簡單，這次算是見證賴教練深耕30多年來的成果。」

陳冠任說，校友們平時就有聯絡，在賴教練促成下，辦成這次OB賽。陳冠任也說，母校的共構大樓正好完成，未來希望能規劃校史室，讓東園少棒的悠久歷史能夠給市民參觀，但這些細節要和賴教練再討論。陳冠任說，希望東園繼續發展、讓大家更喜歡棒球，也希望有更多像青年公園這樣優質場地。

下午的OB賽，並未受綿綿細雨影響，賴敏男比賽途中親自登板，職棒校友張奕、陳睦衡分別鎮守游擊和二壘，幾位威廉波特冠軍小將們也有上場，賴敏男秀了一記接殺投手正面強襲球美技，現場喝采聲不斷。

東園國小威廉波特奪冠小將們。（記者林宥辰攝）

東園國小總教練賴敏男。（記者林宥辰攝）

東園國小總教練賴敏男。（記者林宥辰攝）

東園國小總教練賴敏男親自登板，後方有張奕鎮守游擊。（記者林宥辰攝）

