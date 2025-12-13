自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

棒球》校友陳冠任號召 東園國小首辦OB賽、超過200人參與

2025/12/13 15:04

東園國小首辦OB賽。（記者林宥辰攝）東園國小首辦OB賽。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台北東園國小總教練賴敏男深耕基層超過30年，子弟兵除了職棒好手，更遍及各行各業，在今年東園拿下台灣睽違29年的威廉波特少棒冠軍後，OB會長陳冠任號召下，今天舉辦OB賽，並邀請校友們回母校走一遭。

中午看著昔日子弟兵陸續報到，賴敏男直呼感動。賴敏男說：「我是82年的下學期來的，真正完整帶到的第一屆，是陳冠任那屆。他們之前說校友們要號召回來OB賽，也是我們學校的第一次，應該也是第一次有少棒隊辦OB賽。選手有200多人、加上眷屬應該有300多人，真的很感動。」

陳冠任說，他再往上幾屆還有老師、教練跟裁判，以前校友們彼此會聯絡相聚，但OB賽還是第一次。陳冠任說：「賴教練在這邊30多年，威廉波特也是每個少棒選手的夢想，學弟們拿到這次冠軍，我們與有榮焉，也是賴教練的第一次。做一件事30多年不簡單，現在威廉波特要奪冠也不簡單，這次算是見證賴教練深耕30多年來的成果。」

陳冠任說，校友們平時就有聯絡，在賴教練促成下，辦成這次OB賽。陳冠任也說，母校的共構大樓正好完成，未來希望能規劃校史室，讓東園少棒的悠久歷史能夠給市民參觀，但這些細節要和賴教練再討論。陳冠任說，希望東園繼續發展、讓大家更喜歡棒球，也希望有更多像青年公園這樣優質場地。

下午的OB賽，並未受綿綿細雨影響，賴敏男比賽途中親自登板，職棒校友張奕、陳睦衡分別鎮守游擊和二壘，幾位威廉波特冠軍小將們也有上場，賴敏男秀了一記接殺投手正面強襲球美技，現場喝采聲不斷。

東園國小威廉波特奪冠小將們。（記者林宥辰攝）東園國小威廉波特奪冠小將們。（記者林宥辰攝）

東園國小總教練賴敏男。（記者林宥辰攝）東園國小總教練賴敏男。（記者林宥辰攝）

東園國小總教練賴敏男。（記者林宥辰攝）東園國小總教練賴敏男。（記者林宥辰攝）

東園國小總教練賴敏男親自登板，後方有張奕鎮守游擊。（記者林宥辰攝）東園國小總教練賴敏男親自登板，後方有張奕鎮守游擊。（記者林宥辰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中