體育 即時新聞

經典賽》有望與學弟大谷翔平首度聯手 菊池雄星：人生至少要打過一次

2025/12/13 15:42

大谷翔平與菊池雄星。（資料照合成圖）大谷翔平與菊池雄星。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕近日兩位大聯盟日籍強投山本由伸和菅野智之將要代表日本出征經典賽，力拚2連霸。34歲天使日籍投手菊池雄星今天受訪表達高度參賽意願，有望與花卷東學弟大谷翔平首度在國家隊並肩作戰。

「希望在棒球生涯中至少能有一次，」菊池雄星今天談到經典賽時表示，從小學、國中、高中、大學到成為職業球員為止，其實一路走自己和日本隊都沒有什麼緣分，如果真的有這樣的機會，他會考慮參賽，目標只有世界第一，如果能對球隊有所貢獻，自己會感到非常高興，也一直保持著隨時能被徵召的狀態。

菊池雄星透露，自己已經向天使表達想參加經典賽的意願，在例行賽最終戰有與球團談到這件事，他說如果有獲得徵召，他會積極考慮。菊池雄星在日本西武獅效力8個賽季，留下74勝48敗，防禦率2.81的成績，2019年挑戰大聯盟加盟水手，2022年後先後轉戰藍鳥、太空人和天使，旅美累積48勝58敗和1011次三振，本季繳出7勝11敗、防禦率3.99，先發33場並列美聯最多，投球局數178.1局也寫下生涯單季新高。

日職西武獅前隊友高橋光成與今井達也將透入札制度尋求挑戰大聯盟，菊池雄星對此表示，從他們還年輕的時候起，就常說如果能一起打球就好了，現在真的有這樣的機會，讓他感到非常開心。

