棒球》東園國小首屆OB賽300人回娘家 總教練賴敏男感動不已

東園國小棒球隊舉行第一屆OB賽。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台北市東園國小棒球隊今年為台灣贏得睽違29年的威廉波特世界少棒大賽冠軍，校友會在首屆會長陳冠任號召下舉辦第一屆OB賽，今天下午在青年公園棒球場舉行，總教練賴敏男看到超過300位畢業球員與眷屬參與相當感動，不但為OB賽開球還在比賽中登板投球。

賴敏男指出，東園恢復球隊雖已30多屆，以往從未舉行OB賽，剛好球隊今年在威廉波特拿到冠軍，校友會在教室節後產生舉辦OB賽的想法，「陳冠任是我帶的第1批球員，他說他們來辦，台灣學校的OB賽都是高中在辦，我們是國小第1個辦的。」

賴敏男表示，「能夠辦起來嗎？」、「不會沒什麼人要來吧？」是他一度擔心的兩個部分，沒想到經過校友會的聯繫與統計，光是畢業球員就超過200人回覆，今天連同眷屬超過300人到場，在OB賽致詞時既開心又感動地笑說：「看到這麼多人回來，等一下我可能會哭。」

賴敏男不但為OB賽開球，比賽中還登板投球，在他身後守游擊、二壘的都很有來頭，各是先後旅日的張奕、陳睦衡，他希望東園的OB賽未來可以常態舉辦。賽後安排校友參觀斥資逾10億元、設有打擊練習場與棒球典藏館、與捷運共構的新大樓，晚上安排聚餐。

