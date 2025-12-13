自由電子報
體育 棒球 學生棒球

棒球》威廉波特世界冠軍「超火球男孩」長大了 未來目標只有一個！

2025/12/13 15:51

林晉擇。（記者羅志朋攝）林晉擇。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台北市東園少棒今年勇奪威廉波特（LLB世界少棒錦標賽）世界冠軍，陣中王牌投手林晉擇狂飆82英里（約132公里）超火球震撼球界，打完威廉波特他到長安國中延續棒球路，今天他出席東園少棒OB賽喊話，「希望未來能投上大聯盟。」

為了保護林晉擇的黃金右臂，長安青少棒教練團對他下達1年的禁投令，等到國二再解除封印，國一就打上主力的林晉擇透露，目前主守外野，打第6、7棒，偶爾會進牛棚練投，但正式比賽不能登板，對他幫助滿大的。

東園少棒時期林晉擇強投豪打，他在威廉波特開轟又奪勝投，未來投打「二刀流」如何抉擇？他表明，想朝投手發展，打擊還算可以，相較之下投球更好玩。

當初進東園少棒的機緣，林進則表示，爸爸認識賴敏男教練，賴教練邀他進球隊打球，小學三年級起步，起初練捕手，小學五年級開始練投手，「賴教練有時候對我們很好，有時候又很兇，如果做錯事他就會很兇，如果很乖他就會對我們很好。」

展望未來，林晉擇說，希望能到美國打球，因為運動科技比較發達，可以幫助他投球更上一層樓，目標投上大聯盟。

東園少棒今天在青年公園棒球場舉行OB賽。（記者羅志朋攝）東園少棒今天在青年公園棒球場舉行OB賽。（記者羅志朋攝）

