MLB》盛讚大谷翔平是「超人類」 專家分析史詩二刀流：現代運動科學的大躍進

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕《紐約郵報》回顧今年體壇中令人難以置信的經典時刻，道奇日本二刀流巨星大谷翔平列為最具象徵性的代表人物之首。專家盛讚大谷翔平是「超人類」，他象徵著現代運動科學的一大進步。

《紐約郵報》撰文指出，棒球是屬於大谷翔平的一年，最具代表性的經典時刻就是國聯冠軍賽第4戰，大谷翔平繳出被專家形容為「可能永遠不會再被複製」的鬼神表現，單場繳出三響砲，並投出6局10K無失分的優質先發，助隊擊敗釀酒人挺進世界大賽，一舉奪下系列賽MVP。

美國史丹佛大學研究人類身體能力組織「吳蔡人類表現聯盟（Wu Tsai Human Performance Alliance）」主任德爾普（Scott Delp），分析大谷翔平後表示：「坦白說，當表現達到這種超乎尋常的程度時，會讓人腦袋一片空白，就連我都會覺得，『我現在看到的畫面，也許此生都不會再出現一次』，讓我忍不住向大谷脫帽致敬。」

德爾普指出，大谷翔平的非凡表現可以從兩個層面來理解，他擁有作為代表一個世代的運動員所具備的特質，他就像傳奇外野手梅斯（Willie Mays）和「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）一樣，都是一個世代中只會出現一位的球員，具備了所有的遺傳天賦，與前人不同的是，他同時也是經過菁英訓練的運動員，象徵著現代運動科學的進化。

德爾普提到，另外就是科學完全無法衡量的要素，那是一種類似氛圍（vibe）的東西，大谷常常能在最關鍵的時候繳出好表現，這樣的事情逐漸累積，讓大谷鍛鍊出能夠有決定勝負的「超人類」能力。

《紐約郵報》最後引用道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）的話做總結：「大谷『還有8冠要拿』，他一直專注在這點上，然後持續朝目標邁進，我不會說是不可能的。」

