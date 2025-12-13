自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》盛讚大谷翔平是「超人類」 專家分析史詩二刀流：現代運動科學的大躍進

2025/12/13 18:06

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕《紐約郵報》回顧今年體壇中令人難以置信的經典時刻，道奇日本二刀流巨星大谷翔平列為最具象徵性的代表人物之首。專家盛讚大谷翔平是「超人類」，他象徵著現代運動科學的一大進步。

《紐約郵報》撰文指出，棒球是屬於大谷翔平的一年，最具代表性的經典時刻就是國聯冠軍賽第4戰，大谷翔平繳出被專家形容為「可能永遠不會再被複製」的鬼神表現，單場繳出三響砲，並投出6局10K無失分的優質先發，助隊擊敗釀酒人挺進世界大賽，一舉奪下系列賽MVP。

美國史丹佛大學研究人類身體能力組織「吳蔡人類表現聯盟（Wu Tsai Human Performance Alliance）」主任德爾普（Scott Delp），分析大谷翔平後表示：「坦白說，當表現達到這種超乎尋常的程度時，會讓人腦袋一片空白，就連我都會覺得，『我現在看到的畫面，也許此生都不會再出現一次』，讓我忍不住向大谷脫帽致敬。」

德爾普指出，大谷翔平的非凡表現可以從兩個層面來理解，他擁有作為代表一個世代的運動員所具備的特質，他就像傳奇外野手梅斯（Willie Mays）和「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）一樣，都是一個世代中只會出現一位的球員，具備了所有的遺傳天賦，與前人不同的是，他同時也是經過菁英訓練的運動員，象徵著現代運動科學的進化。

德爾普提到，另外就是科學完全無法衡量的要素，那是一種類似氛圍（vibe）的東西，大谷常常能在最關鍵的時候繳出好表現，這樣的事情逐漸累積，讓大谷鍛鍊出能夠有決定勝負的「超人類」能力。

《紐約郵報》最後引用道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）的話做總結：「大谷『還有8冠要拿』，他一直專注在這點上，然後持續朝目標邁進，我不會說是不可能的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中