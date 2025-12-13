TPBL》蘇文儒飆5顆三分球奪19分 海神賞給攻城獅4連敗

蘇文儒。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神今天在主場迎戰新竹攻城獅，布里茲克繳出全場最高20分、11助攻，蘇文儒貢獻19分，兩人率隊以99：89賞給攻城獅4連敗。

布里茲克。（TPBL提供）

海神今天把新加入的吳彥侖擺上先發，開賽打出5：0攻勢，但攻城獅隨即回敬一波7：0攻勢，雙方展開拉鋸，但在該節尾聲提傑放進兩分壓哨球，首節打完攻城獅暫時以1分領先。

請繼續往下閱讀...

海神在次節一度擴大領先，但攻城獅靠著盧冠軒連拿8分扳平戰局，隨後攻城獅輪到帕塞獅挺身而出，助隊擴大領先，半場打完攻城獅暫時以49：40領先。

攻城獅上半場進攻多點開花，劉丞勳、盧冠軒、提傑和德魯都進帳8分，海神方面兩節打完胡瓏貿拿下11分全場最高。

易籃後，攻城獅一度擴大到雙位數領先，但海神歐提斯、勤明慶連續得分，加上布里茲克三分打，海神迎頭趕上，該結尾聲歐提斯壓哨三分球，助隊追到2分落後。進入決勝節，雙方展開拉鋸，最後3分多鐘，胡瓏貿、布里茲克接力得分，海神擴大到7分領先，加上蘇文儒關鍵時刻又投進三分球，助隊守下勝利。

海神今天5人得分上雙，布里茲克繳出全隊最高20分、11助攻，蘇文儒投進5顆三分球，貢獻19分；攻城獅方面，德魯拿下全隊最高19分，提傑16分次之。

克力斯。（TPBL提供）

歐提斯。（TPBL提供）

海神球員。（TPBL提供）

德魯。（TPBL提供）

帕塞斯。（TPBL提供）

劉丞勳。（TPBL提供）

盧冠軒。（TPBL提供）

曾柏喻。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法