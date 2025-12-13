自由電子報
中職》永靖謝平安飄棒球風！李多慧帶領搓湯圓

2025/12/13 17:22

彰化縣縣長王惠美（中）與成美文化園董事長魏應交、味全龍球員及小龍女一同體驗搓湯（成美文化園區提供）彰化縣縣長王惠美（中）與成美文化園董事長魏應交、味全龍球員及小龍女一同體驗搓湯（成美文化園區提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕2025年「永靖謝平安家年華」今天熱鬧登場，味全龍啦啦隊小龍女李多慧、口水、張晴以及球員陳冠偉、陳子豪、李致霖一同走入永靖老街搓湯圓。

李多慧一到場就受到粉絲們的歡迎，她除了與隊友一起熱舞外，也與永靖鄉親一起搓湯圓，感受在地文化與團聚氛圍，隨後親手發放謝平安專屬紀念品，讓現場民眾能與偶像近距離互動。

今年「永靖謝平安家年華」擴大遶境規模，永安宮主委胡順銎表示，今年共有36座神尊參與全鄉遶境，並特別邀請彰化正月軒北管樂團進行扮仙表演，透過傳統藝陣的迎福儀式向神明獻禮，讓謝平安的庇佑更加圓滿，為全鄉祈福。

他說，在永靖，謝平安不只是歲末的酬神儀式，更是一種向土地與生活致意的方式，「千人封街搓湯圓」每年吸引大批鄉親與遊客共同參與，親手將祝福揉進一顆顆湯圓中；今年的「梅花平安宴」更是盛況空前，席開338桌，創下歷年新高，家家戶戶圍坐共享平安滋味，讓整個永靖洋溢著溫暖而濃厚的團聚氛圍。成美文化園同步推出限定夜間市集、夜間參觀與煙火秀，並首次邀請《超級夜總會》到永靖演出，三位主持人全程串場，搭配多位歌手帶來精彩演唱，為謝平安家年華再掀高潮。

李多慧（中）與隊友在廟前獻上熱舞。（成美文化園區提供）李多慧（中）與隊友在廟前獻上熱舞。（成美文化園區提供）

