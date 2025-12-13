自由電子報
WTT年終賽》中止對戰法國眼鏡弟5連敗 張本智和4強決戰林詩棟

2025/12/13 17:07

張本智和在8強賽力挫F.勒布朗，連兩年晉級年終賽4強。（取自WTT官網）張本智和在8強賽力挫F.勒布朗，連兩年晉級年終賽4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕日本一哥張本智和今天在2025年WTT香港年終總決賽男單8強戰，克服決勝局3:6落後，最終4:3扳倒世界排名第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，中止對戰5連敗，連續兩年闖進4強，明天將和中國「小石頭」林詩棟爭奪決賽門票。

世界排名第5的張本智和去年4度遭遇直拍橫打的F.勒布朗都吞下敗仗，上週在成都舉行的混合團體世界盃，張本也連輸3局，儼然成為最大心魔。

今天再度交鋒，張本智和前兩局以12:14、11:8緊咬對手，關鍵第3局，張本在5:10的逆境下展開絕地大反攻，一口氣連拿7分，12:10後來居上，並將這股氣勢延續到第4局，4:1強勢開局後，11:3再下一城，取得局數3:1領先。F.勒布朗在第5局5:7落後下改變策略，鎖定張本智和的正手進行攻擊，成功地打出一波6:1的反擊，並以11:8、11:7連追2局，扳平戰局。

決勝局高潮迭起，張本智和在3:2領先時連丟4分，但他隨即回敬一波4:0攻勢，7:6反超，隨後雙方一路纏鬥至9平，張本在關鍵時刻正手反拉得手，隨後反拍加壓也迫使對手回球出界，11:9驚險獲勝。

另一場男單8強賽，世界排名第2的林詩棟在「中國內戰」中以11:3、11:7、11:5、11:3輕鬆解決世界排名11的向鵬，同樣連兩年挺進最後4強。林詩棟生涯和張本智和交手以1勝5負居下風，不過，在剛結束的混合團體世界盃，林詩棟以局數2:1佔優勢。

