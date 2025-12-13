NBA》勇士禁區遭灰狼明星中鋒戈貝爾肆虐 柯瑞坦言：這很難克服...

柯瑞（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒歸隊砍39分，但勇士隊禁區遭灰狼狂拿66分，勇士最後以120比127敗給少了「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）的灰狼。柯瑞坦言，灰狼明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）展現他的存在感，明顯影響球隊的切入路線。

勇士隊此戰少了明星前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green）、明星中鋒哈佛德（Al Horford），讓灰狼兩大長人戈貝爾、大前鋒藍道（Julius Randle）合拿51分與23顆籃板。勇士隊此戰禁區得分以44比66慘輸對手。

戈貝爾全場拿到24分14籃板，讓柯瑞坦言，「24分14籃板，這很難克服...你知道Draymond和Al懂得如何對他造成影響，讓他面對他們時感受到壓力，但我們今天沒有他們，我們必須想辦法克服，但我們就是沒能做到。」

勇士今天的禁區主要由25歲中鋒波斯特（Quinten Post）、傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）鎮守，但兩人難與戈貝爾對抗。戈貝爾在第四節獨拿12分6籃板。

此戰拿到16分6籃板的波斯特表示，「他們在球場上擺出許多身材高大的選手，讓我們在搶籃板和不犯規時都變得很困難，我覺得我們讓他們站上罰球線的次數太多了，這確實是一個艱難的挑戰。」灰狼全場28罰22中，勇士隊全場22罰17中。

