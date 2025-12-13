TPBL》吳彥侖加入海神首戰就先發 費雪給予高評價

吳彥侖。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神今天以99：89擊敗新竹攻城獅，日前剛加入球隊的後衛吳彥侖今天首戰就先發上陣，他繳出5分、4籃板、4助攻、3抄截，而他的表現也獲得主帥費雪肯定，他認為，吳彥侖在節奏掌控上非常好，防守和組織層面也不錯，希望他在適應團隊後，可以在得分上有更多表現。

28歲、來自義守大學的吳彥侖，畢業後曾前往中國打球，之後回台加入T1台鋼獵鷹，原本這季會效力SBL新軍基隆黑鳶，但後來獲得海神賞識，因而改披海神戰袍。

請繼續往下閱讀...

吳彥侖今天迎來本季在海神首戰，他先發上陣打了超過33分鐘，拿下5分、4籃板、4助攻、3抄截，得分雖未到非常亮眼，但和過去義守隊友蘇文儒展現不錯默契，也送出不少助攻，展現穿針引線的能力。

胡瓏貿。（高雄海神提供）

對於首戰就先發，吳彥侖表示，興奮當然是會有一點，但更多的還是平常心，「因為這幾年無論在中國、台灣打球，經歷過很多，我知道這時候就是平常心面對，如果越在意或是希望給教練什麼回饋，反而會做不好，今天上場就是做好教練的要求。」他也感謝基隆和海神給他這個機會，對於能夠加入海神這團隊感到很開心。

吳彥侖加入團隊時間並不長，完整參與海神團練迄今5次，但他認為，和球隊磨合狀況還不錯，教練、學長也給他很多幫助。過往他也遊走在不同球隊，都需要在短時間內融入球隊的體系、達到教練要求，他自認這部分因為過往的經驗，所以做得還不錯。

對於吳彥侖首戰表現，費雪給予肯定，「他的掌控節奏非常好，防守也不錯都能做到上身體，組織層面也很好。」提到吳彥侖的角色定位，費雪認為，他心目中理想的控球，得分不是最主要的，而是希望他能控制好節奏，把球放到對的位置，或是上身體給防守壓力，「若之後他狀況還不錯的話，希望可以有多一點進攻，我對於他的得分也很期待，希望他把一些節奏掌控做好，之後慢慢也會開綠燈，讓他在進攻上有多點發揮。」

吳彥侖。（高雄海神提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法