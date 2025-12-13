自由電子報
MLB》期限剩10天！日本強打村上宗隆的市場竟停滯 官網分析原因

2025/12/13 19:04

村上宗隆。（資料照，法新社）村上宗隆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子強打村上宗隆今年季後行使入札制度，挑戰大聯盟舞台，距離期限美國時間12月22日只剩10天。根據大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）指出，目前仍有7支球隊對村上宗隆有興趣。

現年25歲的村上宗隆在美國時間11月8日正式透過入札制度挑戰大聯盟，必須在美東時間12月22日下午5點前，與一支大聯盟球隊達成合約，否則他在2026年要繼續在日職奮戰。

大聯盟官網報導，正如摩洛西在美國時間週五提到的那樣，對於一些正在考慮其他明星內野手的球隊來說，村上宗隆或許是一個備案，這些球隊的目標可能是明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）、明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）、或是交易來像響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte）這樣的選手。但由於上述的限制，相關球隊很快就必須要做出決定。

摩洛西提到，對村上宗隆有興趣的球隊，包含紅襪、水手、老虎、費城人、大都會、藍鳥與海盜等球隊。

村上宗隆今年受到傷勢影響，整季出賽56場，交出22轟、47分打點，打擊率2成73成績，整體攻擊指數（OPS）為1.043。村上宗隆曾在2022年締造單季56轟的日職本土選手新高紀錄，日職8年累積246轟，生涯三度摘中央聯盟全壘打王。

不過，主守三壘防區的村上宗隆，曾在2023年發生22次守備失誤，今年出賽56場也出現5次失誤。

