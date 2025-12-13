TPBL》1％的逆襲！雲豹11戰10勝球迷寫起道歉表 顏行書點出關鍵

雲豹營運長顏行書。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕桃園雲豹開季打出驚奇，今天賽前以10勝1敗在聯盟獨走，營運長顏行書表示，球隊一直照著建隊時制定的計畫，本季原本就設定是高錦瑋與林信寬的收成年，加上合適的洋將配置、新任主帥調整球隊速度快，成為目前獨佔鰲頭的關鍵。

雲豹在聯盟季前公布的冠軍預測只獲得1%的青睞，在7隊中敬陪末座，在不被看好之下於新賽季的「戰國時代」殺出重圍，社群上不乏「書哥對不起」的道歉聲浪，顏行書今被問及此時笑說，「之前有看到，最近比較忙就比較少看，我其實不太在意網友留言，我們今年開季確實是非常順。」

雲豹本季迎來德籍新主帥羅德爾，同時也提升板凳深度，網羅曹薰襄、選秀補進徐宏瑋，讓上季勞苦功高的克羅馬與高錦瑋有更多喘息空間，加上莊博元、董永全等年輕好手進步有目共睹，開季戰績超出各界預期。

顏行書不諱言，新任總教練羅德爾調整球隊的速度非常快，是戰績出色的關鍵之一，「這是其中一個原因，但其實我們一直照著我們建隊時的計畫，今年就設定是小高與信寬的收成年，經過前兩年本土與洋將的磨合，現在我們也知道要找什麼的洋將，來跟他們兩個配合。」

另外，由於桃園巨蛋將整修，雲豹接下來主場預計移師中壢國民運動中心，顏行書表示，原本的方案之一健行科技大學有效座位只有850個，只能另覓場地，巨蛋整修的過渡期預計在中壢國民運動中心進行主場比賽，「聯盟正在進行相關的審查作業，包括燈光、位置、動線等等，屆時應該會有1800至2000個座位。」

