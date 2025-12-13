TPBL》蘇文儒下半場反彈助隊取勝 談老隊友吳彥侖加入：我懂他的習性

蘇文儒。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神今在洋將布里茲克繳20分、蘇文儒拿19分帶領下，以99：89賞給新竹攻城獅4連敗，他們也拿下本季第4勝，力求擺脫爐主位置。

海神今天回到主場迎戰攻城獅，雙方一路激戰，直到末節尾聲，洋將布里茲克、蘇文儒接力跳出，助隊收下勝利；海神布里茲克繳出20分、11助攻，蘇文儒19分次之，胡瓏貿則貢獻18分；攻城獅德魯拿下19分、17籃板，提傑16分次之。

請繼續往下閱讀...

海神總教練費雪對於子弟兵在這場比賽表現感到滿意，他認為，有5名球員得分上雙，證明球的流動還不錯，進攻和失誤比也有進步，尤其失誤壓在12次還可以接受。

蘇文儒今天在上半場僅拿下5分，但下半場用三分球助隊守住勝利，他表示，今天上半場出手機會不是很好，有點操之過急，下半場找到對的時間點出手，也是下半場命中率變好的原因。

提到同樣來義守大學的老隊友吳彥侖加入，蘇文儒相當開心，兩人在賽後記者會上一搭一唱，「他能來我很開心，之前同隊打了5年，我也知道他的習性，他切入的眼神、腳步，需要救援的時候我也看得出來。」

由於先前吳彥侖曾效力台鋼獵鷹，蘇文儒也打趣地笑說：「他不是第一次來這球場比賽，他在客隊時曾送我們一場勝利。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法