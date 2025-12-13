自由電子報
東超》靠3人就夠！富邦勇士主場打敗香港東方 奪2連勝

2025/12/13 19:06

富邦勇士莫巴耶（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）富邦勇士莫巴耶（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕富邦勇士今天在主場台北和平籃球館，靠著洋將古德溫、哥倫特、莫巴耶聯手攻下77分，最終以95：81打敗香港東方，在東亞超級籃球聯賽小組賽收下2連勝。

勇士10月8日本季首場東超賽事，一舉打敗日本強權宇都宮皇者，今天迎戰香港東方，總教練吳永仁已下達必勝令，矢志捍衛主場。至於香港東方的洋將卡麥龍（Cameron Clark）和楊和，過去曾在PLG已解散球隊高雄鋼鐵人效力過。

勇士首節打完還陷入落後，不過至少在第2節慢慢找回狀態，也以45：44領先進入下半場。勇士在第3節靠莫巴耶10分、古德溫8分，成功拉開差距，最終也在第4節守住對手，漂亮在主場告捷。

屬於外籍生的莫巴耶此仗繳出25分、9籃板，古德溫有26分進帳，哥倫特同樣斬獲26分，不過勇士本土球員表現就比較不理想，只有陳又瑋8分最出色。

香港東方則是卡麥龍22分進帳，但他下半場僅拿2分，吉伯特（Dominic Gilbert）拿下23分，但團隊二分球命中率不到4成，也成為輸球主因。

富邦勇士古德溫（中）拉桿上籃。（記者陳志曲攝）富邦勇士古德溫（中）拉桿上籃。（記者陳志曲攝）

富邦勇士哥倫特（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）富邦勇士哥倫特（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）

富邦勇士拿下勝利。（記者陳志曲攝）富邦勇士拿下勝利。（記者陳志曲攝）

富邦勇士陳又瑋三分得手。（記者陳志曲攝）富邦勇士陳又瑋三分得手。（記者陳志曲攝）

富邦勇士莫巴耶進攻籃框。（記者陳志曲攝）富邦勇士莫巴耶進攻籃框。（記者陳志曲攝）

香港東方卡麥龍三分得手。（記者陳志曲攝）香港東方卡麥龍三分得手。（記者陳志曲攝）

