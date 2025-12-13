自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》馬可本季新高26分、17籃板 特攻斬斷雲豹4連勝

2025/12/13 19:32

中信特攻贏球。（記者林正堃攝）中信特攻贏球。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今靠馬可26分、17籃板領軍，阿巴西也有17分進帳，末節打出25：13一波流，以85：75斬斷龍頭桃園雲豹4連勝，也順利終止本季對戰3連敗。

特攻今開賽就拉出9：0攻勢，不過雲豹很快回神，靠克羅馬與高錦瑋輪流得手縮小差距，在首節結束取得16：15反超，雙方次節持續你來我往，打完上半場雲豹維持41：40些微領先，克羅馬拿下全隊最高16分，高錦瑋10分進帳，特攻以馬可12分最佳。

易籃後，特攻找回節奏，拉出一波17：6的一波流要到雙位數領先，但雲豹很快就還以顏色，克羅馬與麥卡洛節末接連得手，順利帶著62：60優勢進入決勝節。

特攻決勝節靠馬可在禁區逞威，攜手阿巴西與謝亞軒輪流飆分，末節打出25：13的猛攻，順利捍衛主場，馬可進帳26分、17籃板，雙雙寫下本季新高，阿巴西挹注17分、8籃板、5助攻，謝亞軒外線8投4中拿下16分。

雲豹吞下本季第2敗，今在籃板上以43個不敵特攻的61個，全隊手感冷冰冰，團隊整體命中率僅31.8%，克羅馬31分、12籃板，高錦瑋本土最佳13分。

馬可。（記者林正堃攝）馬可。（記者林正堃攝）

謝亞軒。（記者林正堃攝）謝亞軒。（記者林正堃攝）

阿巴西。（記者林正堃攝）阿巴西。（記者林正堃攝）

謝亞軒。（記者林正堃攝）謝亞軒。（記者林正堃攝）

克羅馬。（記者林正堃攝）克羅馬。（記者林正堃攝）

高錦瑋遭阿巴西嚴防。（記者林正堃攝）高錦瑋遭阿巴西嚴防。（記者林正堃攝）

