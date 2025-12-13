桌球》國際賽戰功彪炳 「柚子同學」高承睿榮膺民權國小傑出校友

高承睿今天回母校民權國小領取傑出校友獎。（取自高承睿IG）

〔記者許明禮／台北報導〕台北市民權國小今天舉行55週年校慶，今年在杜哈世界桌球錦標賽和林昀儒攜手摘下男雙銀牌的「柚子同學」高承睿獲頒「傑出校友獎」，同時獲獎的還有今年世大運羽球男單金牌丁彥宸和知名藝人曾寶儀。

民權國小桌球隊近來成為國手的搖籃，包括馮翊新、高承睿、蘇昱綸、洪敬愷等名將都來自民權國小。不過，和其他好手因慕名從其他國小轉過來，聖誕節將歡度21歲生日的高承睿，因為家住民權國小旁邊，從幼稚園就開始在民權國小桌球隊訓練，直到國小畢業才南下高雄加入智淵乒乓球館。

請繼續往下閱讀...

對於畢業不到10年就獲得傑出校友的肯定，高承睿表示，「很開心!」他說，很久沒回學校了，很懷念以前練球的日子，今天他也特別回到桌球室看了一眼，重溫小時候在這裡揮汗苦練的時光。

高承睿今年除了摘下世錦賽男雙銀牌，也和民權國小學長馮翊新攜手幫助台灣隊奪下萊茵魯爾世大運男子團體金牌，只是他在世大運之後受腿傷所苦，陸續退出多項國、內外重要賽事，上週在成都舉行的混合團體世界盃雖勉強上陣，但也只和林昀儒搭檔1場男雙。

高承睿表示，目前腿傷狀況還不是很穩定，一直在國訓中心進行復健，現在的肌力還無法負荷高強度的訓練，至於明年度的比賽計畫也只能等身體完全康復後再做評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法