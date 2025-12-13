NBA》連小皇帝都沒辦到過！ 佛拉格全能表現締史上第一人紀錄

獨行俠新科狀元佛拉格。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）今天對戰籃網，繳出22分、8助攻、5籃板和0失誤的好表現，率隊以119：111贏球，本季首度在主場拿下2連勝。佛拉格同時也寫下一項18歲「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）無法達成的紀錄。

佛拉格今天上場34分鐘，全場16投10中，攻下34分、8助攻、5籃板，阻攻和抄截各1次，另外沒有發生任何失誤。佛拉格新人年2度達成單場至少20分、5助攻且0失誤的比賽，成為史上第一人，18歲球員僅有這2場比賽達成此項紀錄，上一場是在11月17日對戰拓荒者，當時佛拉格攻下21分、8籃板、5助攻和0失誤。

「我就是盡量積極進攻，找出錯位，並做出正確的選擇，」佛拉格賽後受訪表示，自己進攻的優勢就是左右手都能上籃，這讓他能夠找到突破的縫隙。佛拉格不僅進攻有貢獻，防守也不賴，他認為，全力以赴是他最自豪的一部分，從小到大每天都是如此。

佛拉格開季曾短暫擔任過控衛，他坦言，那段經歷讓他學會如何帶領球隊、組織隊友，對本季的成長確實有幫助。佛拉格本季出賽25場，場均貢獻17.5分、6.3籃板和3.4助攻，投籃命中率為48.2％，目前是年度新人王的大熱門。

