TPBL》攻城獅和海神激戰到末節在最後關頭崩盤 威森點出問題

〔記者粘藐云／高雄報導〕新竹攻城獅今天作客高雄海神，兩隊一路廝殺到末節，攻城獅還一度領先，但最後關頭擋不住海神布里茲克、蘇文儒攻勢，最後以89：99敗下陣來。賽後攻城獅主帥威森認為，球員在關鍵時刻必須要更武裝自己的心態，要打得更加強勢。

攻城獅今天和海神一路激戰，最多曾取得雙位數領先，只是末節最後關頭崩盤，苦吞4連敗。威森認為，球隊其實上半場打得不錯，戰術執行得很好，特別是在防守部分，「第3節開局也打得不錯，問題出在下半場進攻選擇跟模式，這會影響到防守。」

另外，威森也提到球隊失誤問題，「發生26次失誤情況下，已不寄望球隊能贏球，內容上還有可以進步的地方，比如要如何維持領先，我也有特別跟球員強調，無論領先、落後，我們必須武裝自己的心態打得更強勢。」

攻城獅今天德魯拿下全隊最高19分，提傑16分次之，曾柏喻進帳10分、7助攻。曾柏喻說：「這季外界都說我們改變很多，但我覺得只是輸比較少，改變還不夠。」

攻城獅前兩場都以兩分差不敵台北台新戰神、桃園雲豹，曾柏喻也認為這幾場非常可惜，「教練團的指示我們沒有自己去做應變，但我也要負一點責任，我現在是場上控球，要怎麼控制好節奏是我接下來課題，不管領先落後，都要給隊友強大信心。」

