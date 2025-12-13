自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》攻城獅和海神激戰到末節在最後關頭崩盤 威森點出問題

2025/12/13 20:19

德魯。（TPBL提供）德魯。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕新竹攻城獅今天作客高雄海神，兩隊一路廝殺到末節，攻城獅還一度領先，但最後關頭擋不住海神布里茲克、蘇文儒攻勢，最後以89：99敗下陣來。賽後攻城獅主帥威森認為，球員在關鍵時刻必須要更武裝自己的心態，要打得更加強勢。

攻城獅今天和海神一路激戰，最多曾取得雙位數領先，只是末節最後關頭崩盤，苦吞4連敗。威森認為，球隊其實上半場打得不錯，戰術執行得很好，特別是在防守部分，「第3節開局也打得不錯，問題出在下半場進攻選擇跟模式，這會影響到防守。」

另外，威森也提到球隊失誤問題，「發生26次失誤情況下，已不寄望球隊能贏球，內容上還有可以進步的地方，比如要如何維持領先，我也有特別跟球員強調，無論領先、落後，我們必須武裝自己的心態打得更強勢。」

攻城獅今天德魯拿下全隊最高19分，提傑16分次之，曾柏喻進帳10分、7助攻。曾柏喻說：「這季外界都說我們改變很多，但我覺得只是輸比較少，改變還不夠。」

攻城獅前兩場都以兩分差不敵台北台新戰神、桃園雲豹，曾柏喻也認為這幾場非常可惜，「教練團的指示我們沒有自己去做應變，但我也要負一點責任，我現在是場上控球，要怎麼控制好節奏是我接下來課題，不管領先落後，都要給隊友強大信心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中