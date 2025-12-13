全球極限體能大賽2500人湧台中挑戰 人氣啦啦隊員「壯壯」也來拚賽

全球極限體能大賽人氣啦啦隊員「壯壯」也來拚賽。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全球極限體能鋼鐵大賽今在台中市政府前廣場熱血開賽，台中市運動局指出，這場賽事CrossFit國際總部正式認證，祭出高額獎金，菁英組第一名可獲1萬2000美元，吸引2500名國內外菁英選手齊聚台中拚賽，人氣啦啦隊員「壯壯」也拋開甜美形象，挑戰15公斤拉輪胎、20磅沙袋拋擲等，台中市政府也派出精銳警察與消防隊組成「台中最強地主隊」迎戰，讓各路好手藉運動交流。

運動局指出，此次賽事由台中市政府、中華民國體育運動總會指導，運動局與中華民國文化休閒運動協會共同主辦，在市府前廣場、中央挑高川堂、府後廣場及市政公園同步舉行，賽事進行到明（14）日；大賽推出亞洲最具競爭力的獎金，賽事不僅有各國菁英選手精彩對決，還有台中在地藝人加入挑戰，為活動增添亮點，包括啦啦隊員「壯壯」拋開甜美形象，挑戰15公斤拉輪胎、20磅沙袋拋擲；嘻哈團體草屯囝仔成員李倉也挑戰負重架80公斤、拉30公斤輪胎等。

運動局指出，除有菁英選手挑戰賽外，府前廣場於賽事期間也辦理「台中體能健身博覽會」，以輕鬆有趣的方式讓更多民眾參與其中，另也推出「鋼鐵集章大挑戰」，只要完成 8 枚印章即可抽長榮航空「歐洲不限航點來回機票」，吸引許多民眾躍躍欲試。

另在新市政公園場地，則規劃適合不同年齡層的運動體驗區，匯集有氧健身、銀髮體適能、親子綜合體能等活動，有專業教練現場指導，讓市民體驗多元運動。市府也以「安全不受傷」為最高原則，現場配置專業醫護與救護團隊，無論初學者或資深健身者，都能在安全環境中感受運動樂趣、挑戰自我。

全球極限體能大賽吸引國內外好手挑戰（圖：市府提供）

