TPBL》熄火！龍頭雲豹拿75分寫本季新低 主帥羅德爾肯定特攻防守

桃園雲豹吞敗。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕賽前場均能攻下101.9分的龍頭桃園雲豹今以75：85不敵新北中信特攻，終止近期4連勝，對於團隊熄火，主帥羅德爾指出，除了空檔沒能把握，也要肯定對手在防守上給予團隊不少壓力。

雲豹今開賽就被特攻打出9：0，不過很快迎頭趕上，第三節也再度克服雙位數落後，帶著62：60領先進入決勝節，不過末節被特攻打出一波25：13攻勢，吞下本季對戰首敗。

請繼續往下閱讀...

雲豹一哥高錦瑋此役外線5投3中拿下本土最高13分，他點出此役失利主因，「今天我們沒有做好策略上的執行，籃板保護上沒有做得很好，出手的話本來就是有空檔就出手，所以今天感覺也還不錯，所以命中3個三分，團隊回去會修正問題後，我覺得會做得更好。」

雲豹吞下本季第2敗，今在籃板上以43個不敵特攻的61個，團隊整體命中率僅31.8%，75分寫下本季新低，總教練羅德爾指出，特攻是防守非常強悍的球隊，「今天我們在進攻上無法完全掌握節奏，有些空檔沒能把握，要肯定對手在防守上讓我們的節奏慢下來，打得不是很舒服，對上特攻總是很不容易。」

桃園雲豹吞敗。（記者林正堃攝）

雲豹高錦瑋。（記者林正堃攝）

雲豹總教練羅德爾。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法