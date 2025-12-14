NBA盃4強 魔術戰尼克、衛冕軍雷霆對馬刺 今日賽事預告與轉播

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大。（資料照，美聯社）

今天NBA有兩場轉播，NBA盃將進行4強淘汰賽，尼克將碰上魔術，布朗森（Jalen Brunson）對決班切羅（Paolo Banchero）。

另一場則是聯盟戰績最佳的雷霆在主場面對馬刺，雷霆開季前25戰拿下24勝，目前拉出一波16連勝，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）將率隊挑戰NBA盃首冠，馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將要回歸，力阻衛冕軍晉級決賽。

TPBL賽事，海神碰上夢想家，特攻迎戰國王。東亞超級聯賽，領航猿將面對澳門黑熊。

TPVL賽事，桃園雲豹面對臺北伊斯特，臺中連莊迎戰台鋼天鷹。另外還有WTT年終賽，敬請鎖定轉播。

NBA

06：30 尼克 VS 魔術

10：00 馬刺 VS 雷霆

轉播：緯來體育

桌球 WTT年終賽

13：30 男單四強

19：30 單打決賽

轉播：愛爾達體育3台

UBA大專籃球聯賽

14：40 臺北大學 VS 臺灣師大

16：30 北市大學 VS 世新大學

18：20 臺灣科大 VS 文化大學

轉播：緯來精采台

TPVL 台灣職業排球聯賽

15：00 臺北伊斯特 VS 桃園雲豹

18：30 台鋼天鷹 VS 臺中連莊

轉播：緯來育樂、愛爾達體育2台

TPBL

14：30 夢想家 VS 海神 轉播：緯來體育、YouTube

17：00 國王 VS 特攻 轉播：MOMO TV、YouTube

東亞超級聯賽

17：00 領航猿 VS 澳門黑熊

轉播：緯來體育

