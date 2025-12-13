MLB》季後遭光芒DFA後成自由身 生涯74轟的莫雷爾1年約加盟馬林魚

莫雷爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據馬林魚官網報導，現年26歲的內野手莫雷爾（Christopher Morel）今天以1年約加盟馬林魚，預計讓莫雷爾作為一壘手的備用人選。

莫雷爾過去是小熊隊期待的潛力好手，在2023年交出26轟、70分打點的生涯年成績，他在2024年季中被交易至光芒，去年出賽152場，交出21轟、60分打點，打擊率1成96、單季狂吞159次三振都是生涯最糟。

今年莫雷爾出賽105場，貢獻11轟、33分打點，打擊率2成19，單季吞109次三振，其吞K率35.7％是生涯最差，整體攻擊指數為0.685。莫雷爾在季後先是被光芒指定讓渡（DFA）後，接著成為自由球員。

馬林魚官網提到，莫雷爾今年的11發全壘打可排在全隊第四多。馬林魚今年整季的團隊全壘打154轟排全大聯盟第27名。

莫雷爾過去守過二壘、三壘、游擊和外野，馬林魚希望讓莫雷爾守一壘，這是他職業生涯從未守過的位置。馬林魚今年一壘手合計的平均OPS為0.663排全大聯盟第四低。馬林魚隊新任內野教練B.巴特勒（Blake Butler）將負責協助他適應一壘守備。

莫雷爾生涯在大聯盟4個賽季，累積74轟、平均打擊率2成22。

