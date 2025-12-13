自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》季後遭光芒DFA後成自由身 生涯74轟的莫雷爾1年約加盟馬林魚

2025/12/13 22:41

莫雷爾。（資料照，法新社）莫雷爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據馬林魚官網報導，現年26歲的內野手莫雷爾（Christopher Morel）今天以1年約加盟馬林魚，預計讓莫雷爾作為一壘手的備用人選。

莫雷爾過去是小熊隊期待的潛力好手，在2023年交出26轟、70分打點的生涯年成績，他在2024年季中被交易至光芒，去年出賽152場，交出21轟、60分打點，打擊率1成96、單季狂吞159次三振都是生涯最糟。

今年莫雷爾出賽105場，貢獻11轟、33分打點，打擊率2成19，單季吞109次三振，其吞K率35.7％是生涯最差，整體攻擊指數為0.685。莫雷爾在季後先是被光芒指定讓渡（DFA）後，接著成為自由球員。

馬林魚官網提到，莫雷爾今年的11發全壘打可排在全隊第四多。馬林魚今年整季的團隊全壘打154轟排全大聯盟第27名。

莫雷爾過去守過二壘、三壘、游擊和外野，馬林魚希望讓莫雷爾守一壘，這是他職業生涯從未守過的位置。馬林魚今年一壘手合計的平均OPS為0.663排全大聯盟第四低。馬林魚隊新任內野教練B.巴特勒（Blake Butler）將負責協助他適應一壘守備。

莫雷爾生涯在大聯盟4個賽季，累積74轟、平均打擊率2成22。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中