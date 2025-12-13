自由電子報
體育 競技運動 桌球

WTT年終賽》直落三橫掃中國「莎頭組合」 林鐘勳/申裕斌勇奪冠軍

2025/12/13 22:34

林鐘勳（左）、申裕斌連退兩組中國組合，勇奪年終賽冠軍。（取自WTT官網）林鐘勳（左）、申裕斌連退兩組中國組合，勇奪年終賽冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第2的南韓組合林鐘勳/申裕斌今晚在2025年WTT香港年終總決賽混雙決賽，以直落三擊退帶傷上陣的巴黎奧運金牌組合王楚欽/孫穎莎，獲得1.4萬美元獎金及1500分積分。

去年巴黎奧運攜手摘下銅牌的林鐘勳/申裕斌，4強賽先以3:1逆轉世界排名第一的中國「棟曼組合」林詩棟/蒯曼，中止對戰3連敗，也報了今年美國、歐洲大滿貫賽兩度在決賽以0:3遭橫掃之仇；晚間決賽面對今年奪下世錦賽金牌的王楚欽/孫穎莎，雙方過去6度交手林申配還沒贏過，包括去年奧運4強賽和今年杜哈世錦賽4強賽都吞下敗仗。不過，世界球后孫穎莎稍早在女單4強賽迎戰隊友蒯曼時，因左踝扭傷在打完第3局後申請醫療暫停，隨後進行包紮後繼續上場比賽，但在場上已無法跑動，最後在打完5局以2:3落後時宣布退賽。

面對負傷上陣的王孫配，南韓組合首局在9平時，先靠著林鐘勳正手反拉得手，隨後王楚欽接發球失誤，林申配11:9先馳得點；次局；中國組合在開局1:7落後下展開追分，一度追到8:9，但決勝時刻，孫穎莎、王楚欽正手搶攻連續失手，8:11再丟1局。第3局，林鐘勳/申裕斌在4:5落後下，展現絕佳默契，打出一波7:1的猛攻，11:6拿下對戰首勝。

