網球》WTA官網專訪葛藍喬安娜 台灣女單一姊談本季突破

葛藍喬安娜。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年終歲末西線無戰事，正在荷蘭訓練的葛藍喬安娜接受WTA官網專訪，台英混血的我國女單一姊透露，如何克服傷病困擾重拾對網球的熱情，並在2025年賽季強勢突破。

葛藍喬安娜出生於英國史蒂文納吉，父親是英國人、母親來自台灣，10歲搬到高雄後，由於老爸與前女雙世界第5的莊佳容在同間網球俱樂部，因此家庭每年法國公開賽至溫布頓錦標賽網期間都會接待對方，24歲的葛藍喬安娜說：「這段經歷回想起來令人鼓舞。莊佳容相當和善、一直都很謙虛，總會抽空與我們這些小孩聊天。」

2023年葛藍喬安娜面臨「是否該轉籍英國」的困難抉擇，最終決定繼續代表台灣出賽，並感謝我國網球協會在職業生涯給予支持，只不過為了爭取巴黎奧運門票，她去年初接連受傷時太急著重返賽場，反而導致表現失常深陷低潮，「我真希望當時多花點時間在自己身上、好好照顧身體，而不是為了別人忙碌奔波。」

2024年9月葛藍喬安娜傷癒復出，從埃及一路拚出29連勝，也讓她今年5月躋身Top200，不但從法網會外賽突圍，更力退美國強敵沃利內茲（Katie Volynets），完成大滿貫會內首勝里程碑，11月也在清奈勇闖WTA巡迴賽4強，只可惜因中暑身體不適，錯失決勝盤5：0聽牌慘遭逆轉，對此葛藍喬安娜樂觀回應：「雖然很遺憾，但我那場比賽發揮非常好，離冠軍戰僅1分之差，其實並不遙遠。」

目前世界女單排名125的葛藍喬安娜，特別感謝與荷蘭教練德魯伊 （Tim de Rooij）的合作，讓她強化拿手正拍威力，也提升反拍擊球手感，有信心很快躋身女單百大，渴望勝利的台灣女單一姊說：「我熱愛並享受現在的生活，感覺自己比想像的更加強大。休息幾天後，我就迫不及待回到場上。」

