體育 即時新聞

自由車》捷安特潛力培訓何彥誼 宜蘭車手躋身世界二級職業賽

2025/12/14 07:05

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣自由車大廠捷安特（GIANT）「潛力選手培訓計畫」有成，來自宜蘭的何彥誼歷經3年西班牙Finisher車隊磨鍊，即將加入西國Kern Pharma車隊，明年成為唯一在世界二級職業車隊登場的台灣車手。

「很開心也很興奮，首先要感謝捷安特的潛力選手培訓計畫，還有家人和女友支持，之前我還不敢自居是職業選手，但現在希望成為第一位騎上三大賽的台灣車手。」23歲的何彥誼表示，近3年來待歐洲的時間越來越長，從前年3個月、去年4個月，到今年已經半年，足讓自己更有信心，「這對選手來說非常、非常重要，因為你沒有足夠的比賽跟訓練，是不可能成為合格的職業車手，現在對我來說就是起點，一切才剛開始！」

何彥誼明年效力的Kern Pharma車隊成立於1993年，雖然2021年才升為世界二級職業車隊，但2024年環西班牙自由車賽以外卡車隊獲得3個單站冠軍，如今車隊經理奧羅斯（Juanjo Oroz）更特地遠道而來出席記者會，「作為首位透過潛力選手培訓計畫進入Team Finisher、再晉升到Pro Team Kern Pharma，彥誼證明這計畫的可行性，為未來的年輕選手打開了一條新道路。新賽季給彥誼的任務，會以協助團隊獲勝為主要目標，同時他要快速適應，在更高層級賽事中，不斷地提升競爭力。」

儘管競爭勢必更加激烈，何彥誼對全新賽季充滿期待，「首要目標是完成車隊指派的任務，因為歐洲UCI比賽相當困難，我得克服重重挑戰，然後在亞洲一些指標性國際賽拚出佳績。」成功把何彥誼推向世界二級職業車隊後，「捷安特潛力選手培訓計畫」明年再度擴大舉辦海選，開放17至20歲的選手申請報名，Kern Pharma教練團從台灣名單選出1人，只要年齡符合者於2月26日前填寫報名資料，就有機會獲得由捷安特贊助前往西班牙培訓。

何彥誼（右2）加盟西班牙kern pharma車隊，經理奧羅斯（右1）和巨大執行長劉素娟（左2）等人共同祝賀。（捷安特提供）何彥誼（右2）加盟西班牙kern pharma車隊，經理奧羅斯（右1）和巨大執行長劉素娟（左2）等人共同祝賀。（捷安特提供）

