MLB》交易大限換來打擊率破3成！洋基1年7800萬續簽前大物工具人

〔體育中心／綜合報導〕根據《EPSN》報導，洋基以1年250萬美元（約新台幣7833萬美元）合約，續簽30歲工具人羅沙里歐（Amed Rosario），並附帶25萬美元的激勵獎金。

現年30歲的羅沙里歐在2017年曾高居大聯盟百大新秀第5名，在進大聯盟後雖未將天分完全兌現，但仍有1004場出賽、累積69轟，曾效力大都會、守護者、道奇、光芒、紅人、國民與洋基。

今年交易大限前洋基用火球男畢特（Clayton Beeter）與18歲小聯盟外野手馬丁尼茲（Browm Martinez）向國民換來羅沙里歐，而他來到洋基後出賽16場，打擊三圍.303/.303/.485，攻擊指數0.788，貢獻1轟、5分打點。整季羅沙里歐出賽62場，打擊三圍.276/.309/.436，攻擊指數0.745，敲出6轟、23分打點，wRC+106為生涯最佳。

洋基簽回羅沙里歐與當初交易大限將他納入麾下的原因一致，就是為了增添一名右打者。總管凱許曼（Brian Cashman）在冬季會議上透露，球隊左打過多是他希望能解決的問題；另外，洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）來季將從傷兵名單出發，羅沙里歐的回歸能讓洋基內野多一位能用的好手。

