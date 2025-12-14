MLB》遭道奇交易後直呼被擠掉、防禦率破5！前火球少主找到新東家

梅伊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前道奇火球少主梅伊（Dustin May）今年被交易至紅襪，季後成為自由身，根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，梅伊將以1年合約加盟紅雀，附帶2027共同選項。

曾動兩次右手肘手術的梅伊，去年遇到吃生菜沙拉造成食道撕裂傷，因此整季報銷。本季梅伊傷癒歸隊表現起伏，但交易大限前吃下104局在道奇隊內僅次王牌山本由伸。來到紅襪後，梅伊的表現更不佳不穩，出賽6場投28.1局，防禦率5.40；整季梅伊25場出賽投132.1局，仍雙創生涯新高，送出123次三振，防禦率4.96，ERA+84。

梅伊當時希望能繼續擔任先發角色，這也成為道奇將他交易的關鍵，他也曾坦言自己離開道奇感到難過，並表示隨著道奇幾名先發投手陸續從傷兵名單歸隊，自己已經失去了一席之地，「我的位置有點被擠掉了，那支球隊的投手人才濟濟。」

紅雀休季將陣中王牌投手葛雷（Sonny Gray）交易至紅襪，加上老將麥克拉斯（Miles Mikolas）成自由身，先發後援兩相宜的梅茲（Steven Matz）也轉戰光芒，使得輪值出現缺口，梅伊的到來預計將直接卡住紅雀先發輪值一席。

