自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》剛簽回明星守護神！老虎再擲1年3.4億網羅476SV前道奇救援王

2025/12/14 07:54

簡森。（資料照）簡森。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，老虎以1年1100萬美元（約新台幣3.4億），簽下資深4屆明星終結者簡森（Kenley Jansen），合約附帶2027年球隊選項。

38歲的簡森上季以1年1000萬美元合約（約新台幣3.1億）轉戰天使，出賽63場投出5勝4敗、29場救援成功和防禦率2.59的成績。簡森本季運氣算是不錯，因為他的SIERA（進階防禦率）3.94雖然高於實際防禦率，被擊出強勁擊球比例高達44.6%，而且保送率8.1%也偏高，但他的被打擊率只有0.195，殘壘率為85.2%。

簡森生涯在大聯盟16個賽季，其中效力道奇12年，接著陸續待過勇士、紅襪與天使，曾在2017年、2022年摘得國聯救援王，生涯累積476場救援成功是現役投手最多，也是大聯盟史上第四多，距離排名第3的前小熊救援王李．史密斯（Lee Smith）只差2場。

天使與老虎休季都對簡森傳出興趣，最終由老虎成功搶下簡森。而老虎先前才剛以2年1900萬美元（約新台幣5.9億元）合約，續留34歲終結者費尼根（Kyle Finnegan），如今又延攬簡森增添牛棚戰力，兩人來季有望聯手把關8、9局的投球任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中