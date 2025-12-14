MLB》剛簽回明星守護神！老虎再擲1年3.4億網羅476SV前道奇救援王

簡森。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，老虎以1年1100萬美元（約新台幣3.4億），簽下資深4屆明星終結者簡森（Kenley Jansen），合約附帶2027年球隊選項。

38歲的簡森上季以1年1000萬美元合約（約新台幣3.1億）轉戰天使，出賽63場投出5勝4敗、29場救援成功和防禦率2.59的成績。簡森本季運氣算是不錯，因為他的SIERA（進階防禦率）3.94雖然高於實際防禦率，被擊出強勁擊球比例高達44.6%，而且保送率8.1%也偏高，但他的被打擊率只有0.195，殘壘率為85.2%。

簡森生涯在大聯盟16個賽季，其中效力道奇12年，接著陸續待過勇士、紅襪與天使，曾在2017年、2022年摘得國聯救援王，生涯累積476場救援成功是現役投手最多，也是大聯盟史上第四多，距離排名第3的前小熊救援王李．史密斯（Lee Smith）只差2場。

天使與老虎休季都對簡森傳出興趣，最終由老虎成功搶下簡森。而老虎先前才剛以2年1900萬美元（約新台幣5.9億元）合約，續留34歲終結者費尼根（Kyle Finnegan），如今又延攬簡森增添牛棚戰力，兩人來季有望聯手把關8、9局的投球任務。

