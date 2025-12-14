自由電子報
日職》下個大谷翔平在哪？名將憂日本球界1舉動 未來難產二刀流好手

2025/12/14 09:11

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平年年持續締造史詩紀錄，寫下屬於自己的二刀流傳說。然而日本名投武田一浩卻擔憂，未來日本球界全面引進DH制後，世界棒壇將很難再產出下一個大谷翔平。

日本高中棒球聯盟預計將從明年的春季甲子園起導入指定打擊制度，而世界主流棒球聯盟唯一投手仍需打擊的日職中央聯盟，也預計於後年迎接指定打擊制。

武田一浩表示，央聯引進DH制對棒球界來說是好事，現在全世界只剩日本高中棒球、東京六大學棒球聯盟與央聯的投手還需要打擊，而當投手不在進入打線「讓一個出局數」，整體比賽水準也有望出現巨大變化。

然而儘管抱持肯定態度，但武田一浩也直言：「今後除了大谷翔平外，再也不會有投手上場打擊，也就是說，大谷所創下的紀錄，將再也不會被人打破。」武田一浩也誠心佩服大谷：「這已經不是能用百年一遇來形容的層次了，這種球員前無古人，也早不用與貝比魯斯（Babe Ruth）相提並論，大家都是歷史見證者，而這種球員恐怕也後無來者。」

現任球評的武田一浩，談到日職近年面臨球星持續外流的狀況，也對未來感到不安，「會走向什麼樣子，其實很難想像，多少有點擔心。當然會有新的球星不斷出現，但像大谷這樣的選手，真的很難再看到了。」不過武田一浩也提到正面因素，如現今洋聯進場人數明顯提升，各球團的在地經營與行銷都相當成功。

