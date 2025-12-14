MLB》大都會要幹大事？傳與教士醞釀交易 火球男米勒等5人納入討論

米勒。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大都會休季接連失去狄亞茲（Edwin Diaz）、阿隆索（Pete Alonso）等當家球星，引發球迷不滿，不過據傳梅子軍團正在與教士醞釀交易，最令人矚目的人選是明星火球終結者米勒（Mason Miller）。

根據《The Athletic》報導，大都會與教士進行交易談判，包含火球男米勒、王牌右投皮維塔（Nick Pivetta）、外野手勞瑞安諾（Ramón Laureano）、火球後援莫瑞亨（Adrian Morejon）與艾斯查德（Jeremiah Estrada）都被納入討論；此外，兩隊球星林多（Francisco Lindor）與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）並不在討論範圍內。

請繼續往下閱讀...

大都會今天簽下明星二壘手波蘭柯（Jorge Polanco），休季也網羅西米恩（Marcus Semien）、威廉斯（Devin Williams）等人，但仍完全平息球迷對當家球星離隊的失望與怒火。據傳大都會正在考慮多種補強方案，包含自由與交易市場，《The Athletic》先前報導，白襪羅伯特（Luis Robert Jr.）是目標之一；大都會也多次與FA最大咖打者塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）有連結。

此外，釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）也引起大都會等球隊興趣，同時《紐約郵報》海曼（Jon Heyman）曾提到，大都會一直在權衡休季是否「All-in」交易來老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法