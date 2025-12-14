自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

北武跆拳道聯軍再傳捷報 苗栗主委盃全國跆拳道錦標賽9金11銀5銅

2025/12/14 09:33

北武跆拳道聯軍跨海挑戰苗栗主委盃跆拳道錦標賽，人人有獎牌絕不落空。（許祿寶提供）北武跆拳道聯軍跨海挑戰苗栗主委盃跆拳道錦標賽，人人有獎牌絕不落空。（許祿寶提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北武跆拳道聯軍，跨海遠征苗栗主委盃全國跆拳道錦標賽，北武9名小將披掛上陣人參賽，共獲得9金11銀5銅，人人穿金戴銀掛銅載譽返鄉，領軍許祿寶教練，也獲得最佳教練獎，實至名歸，成為澎湖耕耘體壇基層代表性人物，為澎湖培育明日奧運奪牌的希望。

北武跆拳道起源於澎湖北海離島吉貝，由在吉貝派出所退休員警許祿寶一手創建，義務教育離島學子強身健體，卻意外成為各項跆拳道比賽常勝軍，並曾在吉貝舉行第1次離島全國性賽事，轟動台灣體壇。但由於少子化浪潮衝擊，離島學子愈來愈少，因此在各界期望下，許祿寶將重心逐漸移往澎湖本島，在自家後院開設道館，廣為授徒傳藝。

現在北武聯軍，由馬公嵵裡國小、文澳國小、石泉國小、馬公國中、中正國中等學校學子組成，軍容更為壯盛，實力也不容小覷，屢屢在全國性大賽創造佳績，打響澎湖跆拳道名號。 此次由許祿寶教練領軍跨海征戰，更是人人有獎牌，絕不落空，為明年即將在馬公舉辦的第3屆北武盃全國跆拳道錦標賽，奠定良好基礎。

當然北武跆拳道隊成功，除了教練許祿寶與選手努力之外，幕後重要的推手就是副議長藍凱元，也是現任澎湖跆拳道協會主委，一路力挺北武跆拳道，不僅提供經費支持，更在賽前前往北武道館，致贈加菜金，並為即將前往苗栗比賽的選手加油打氣，北武聯軍能屢傳佳績，都要感謝副議長ㄧ路以來的支持。

北武跆拳道教練許祿寶，榮獲最佳教練獎。（許祿寶提供）北武跆拳道教練許祿寶，榮獲最佳教練獎。（許祿寶提供）

副議長藍凱元在出征前夕，致贈北武跆拳道加菜金。（許祿寶提供）副議長藍凱元在出征前夕，致贈北武跆拳道加菜金。（許祿寶提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中