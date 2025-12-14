北武跆拳道聯軍再傳捷報 苗栗主委盃全國跆拳道錦標賽9金11銀5銅

北武跆拳道聯軍跨海挑戰苗栗主委盃跆拳道錦標賽，人人有獎牌絕不落空。（許祿寶提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北武跆拳道聯軍，跨海遠征苗栗主委盃全國跆拳道錦標賽，北武9名小將披掛上陣人參賽，共獲得9金11銀5銅，人人穿金戴銀掛銅載譽返鄉，領軍許祿寶教練，也獲得最佳教練獎，實至名歸，成為澎湖耕耘體壇基層代表性人物，為澎湖培育明日奧運奪牌的希望。

北武跆拳道起源於澎湖北海離島吉貝，由在吉貝派出所退休員警許祿寶一手創建，義務教育離島學子強身健體，卻意外成為各項跆拳道比賽常勝軍，並曾在吉貝舉行第1次離島全國性賽事，轟動台灣體壇。但由於少子化浪潮衝擊，離島學子愈來愈少，因此在各界期望下，許祿寶將重心逐漸移往澎湖本島，在自家後院開設道館，廣為授徒傳藝。

現在北武聯軍，由馬公嵵裡國小、文澳國小、石泉國小、馬公國中、中正國中等學校學子組成，軍容更為壯盛，實力也不容小覷，屢屢在全國性大賽創造佳績，打響澎湖跆拳道名號。 此次由許祿寶教練領軍跨海征戰，更是人人有獎牌，絕不落空，為明年即將在馬公舉辦的第3屆北武盃全國跆拳道錦標賽，奠定良好基礎。

當然北武跆拳道隊成功，除了教練許祿寶與選手努力之外，幕後重要的推手就是副議長藍凱元，也是現任澎湖跆拳道協會主委，一路力挺北武跆拳道，不僅提供經費支持，更在賽前前往北武道館，致贈加菜金，並為即將前往苗栗比賽的選手加油打氣，北武聯軍能屢傳佳績，都要感謝副議長ㄧ路以來的支持。

北武跆拳道教練許祿寶，榮獲最佳教練獎。（許祿寶提供）

副議長藍凱元在出征前夕，致贈北武跆拳道加菜金。（許祿寶提供）

