自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台灣冠軍左投被日本便利商店震撼！ 回憶1美食：人生中最好吃

2025/12/14 09:57

陳柏清。（資料照，記者陳志曲攝）陳柏清。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹左投陳柏清接受日媒《Full-Count》採訪，回顧去年12強奪冠的永生難忘經歷，也透露自己念念不忘的日本美食。

去年12強賽，台灣隊從最初公布名單開始，就飽受外界質疑和球迷抨擊，結果台灣英雄打出一場場感動人心的賽事，從台北大巨蛋一路殺到東京巨蛋，最終扳倒日本高牆，登上世界之巔。

親身經歷載入台灣棒球史的夢幻之旅，這座冠軍也改變陳柏清的日常生活，「在12強奪冠之後，每次出門都會有人問我『可以拍照嗎』或對我說『我支持你』，和朋友一起外出吃飯時，也會受到關注，現在還不太習慣，有時也會覺得有點不方便。」

回想起在東京巨蛋投球，陳柏清直呼：「日本球迷的應援真的非常熱烈，讓我覺得『整個巨蛋都在震動』，從外野傳來的加油聲擴散到整座球場，大家齊聲吶喊，那種體感非常特別。」

除了比賽之餘，陳柏清對日本的便利商店印象深刻，「日本的便利商店食物種類真的非常多，尤其是居然有賣『壽司』，這點讓我非常驚訝，心想『連這都有賣啊』，我很喜歡壽司，當然有買來吃。」

聊起美食，陳柏清回憶起在東京巨蛋餐廳吃到的咖哩，讓他念念不忘，「我本來就很喜歡咖哩，而東京巨蛋的咖哩，是我人生中吃過最好吃的，味道濃郁，至今難以忘懷。」

陳柏清向日媒透露，未來想去北海道看雪，也想去日本火腿的主場ES CON FIELD，「北海道的壽司也很好吃吧？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中