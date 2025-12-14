中職》台灣冠軍左投被日本便利商店震撼！ 回憶1美食：人生中最好吃

陳柏清。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹左投陳柏清接受日媒《Full-Count》採訪，回顧去年12強奪冠的永生難忘經歷，也透露自己念念不忘的日本美食。

去年12強賽，台灣隊從最初公布名單開始，就飽受外界質疑和球迷抨擊，結果台灣英雄打出一場場感動人心的賽事，從台北大巨蛋一路殺到東京巨蛋，最終扳倒日本高牆，登上世界之巔。

請繼續往下閱讀...

親身經歷載入台灣棒球史的夢幻之旅，這座冠軍也改變陳柏清的日常生活，「在12強奪冠之後，每次出門都會有人問我『可以拍照嗎』或對我說『我支持你』，和朋友一起外出吃飯時，也會受到關注，現在還不太習慣，有時也會覺得有點不方便。」

回想起在東京巨蛋投球，陳柏清直呼：「日本球迷的應援真的非常熱烈，讓我覺得『整個巨蛋都在震動』，從外野傳來的加油聲擴散到整座球場，大家齊聲吶喊，那種體感非常特別。」

除了比賽之餘，陳柏清對日本的便利商店印象深刻，「日本的便利商店食物種類真的非常多，尤其是居然有賣『壽司』，這點讓我非常驚訝，心想『連這都有賣啊』，我很喜歡壽司，當然有買來吃。」

聊起美食，陳柏清回憶起在東京巨蛋餐廳吃到的咖哩，讓他念念不忘，「我本來就很喜歡咖哩，而東京巨蛋的咖哩，是我人生中吃過最好吃的，味道濃郁，至今難以忘懷。」

陳柏清向日媒透露，未來想去北海道看雪，也想去日本火腿的主場ES CON FIELD，「北海道的壽司也很好吃吧？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法