體育 籃球 NBA

NBA》布朗森猛砍40分！尼克力退魔術闖NBA盃冠軍賽

2025/12/14 09:33

布朗森。（路透）布朗森。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA盃4強賽今天登場，尼克作客魔術，布朗森（Jalen Brunson）猛砍40分，加上湯斯（Karl-Anthony Towns）貢獻29分，兩人聯手率隊以132：120擊敗魔術，收下NBA盃冠軍賽門票。

NBA盃4強日前出爐，進入4強的球隊每人可獲得10萬美元獎金、亞軍為20萬美元，冠軍獎金更高達50萬美元，讓不少球員都積極爭取勝利；另一場4強賽由衛冕軍雷霆碰上馬刺。

尼克今天上半場在布朗森繳25分和湯斯、阿努諾比（OG Anunoby ）都拿12分帶領下，暫時取得71：64領先。魔術方面，蘇格斯（Jalen Suggs）兩節也拿下25分，但少了隊友火力奧援，打得相對辛苦。

易籃後，魔術持續緊追，末節理查森（Jase Richardson）飆進三分球，班切羅（Paolo Banchero）切入上籃得分，助隊追到個位數落後，但尼克很快反擊，湯斯三分打，助隊維持優勢，不讓對手有機會再次反撲，穩穩收下勝利。

尼克今天5人得分上雙，團隊命中率高達61%，布朗森繳出40分、8助攻，湯斯29分、8籃板，阿努諾比貢獻24分；魔術方面，蘇格斯繳出26分全隊最高，班切羅25分。

