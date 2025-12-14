排球》從苑裡出發、揚威國際！台灣U15男排中國奪銀 地方齊喝采

2025年世界中學生U15排球錦標賽，以苗栗縣立苑裡高中為班底的台灣男子代表隊，摘下銀牌，在中國主場揚威國際。（圖由縣立苑高提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2025年世界中學生U15排球錦標賽，以苗栗縣立苑裡高中為班底的台灣男子代表隊，雖惜敗伊朗，摘下銀牌，但在中國主場揚威國際，消息傳回，地方振奮不已，縣府將安排接見表揚。

此屆賽事於12月4日至12月13日在中國陝西商洛市舉辦，為了此次比賽，中華民國高級中等學校體育總會，採組聯隊方式選拔。去年獲得國內甲級聯賽冠軍的縣立苑高與華僑中學組「苑裡華僑聯隊」於選拔奪冠，再經高中體總挑選，共組最強國家隊，12人選手名單中，縣立苑高入選5人，分別為高一的柯昱承、鄭文冠、張祐琦及國三的許楷杰、林雋祐，另教練張銘仁、防護員黃怡綾也隨隊。

請繼續往下閱讀...

該支隊伍於預賽連勝巴西、澳門，以第一名的成績進入 8 強，在8強面對保加利亞更是火力全開，全面封鎖對手攻勢，4強再遇來勢洶洶的巴西隊，台灣小將技高一籌，挺進冠軍戰。冠軍戰中，面對人高手長的伊朗隊，我國小將雖先下一城，可惜最終仍以25：15、18：25、22：25、17：25，以銀牌作收。

縣立苑高校長吳俊秀表示，此次國際賽事，學校共有 5名選手、2 名隊職員入選，是全國入選人數最多的學校，且這5名小將從苑裡國小一路培育上來，此次在世界級賽事中脫穎而出，絕非偶然，是一步一腳印向前邁進的態度與精神，「孩子們的表現，不只是勝負，更代表著面對挑戰不退縮的勇氣」，展現苑裡在基層排球訓練上的深厚實力，是地方與學校的驕傲，更象徵台灣青少年排球的能量正在世界舞台綻放。

吳俊秀也感謝歷任校長、家長會及全體師生的長期支持，特別是教練陳昭凱，於出征前不慎傷腳、阿基里斯腱斷裂，無法帶隊征戰，但小將們也不負期望，奪牌凱旋而歸。

2025年世界中學生U15排球錦標賽，以苗栗縣立苑裡高中為班底的台灣男子代表隊，摘下銀牌，凱學歸國，校方熱烈迎接。（圖由縣立苑裡高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法