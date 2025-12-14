MLB》道奇本來沒要認真砸錢簽明星終結者狄亞茲？總裁透露關鍵轉折

狄亞茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前以3年6900萬美元合約（約新台幣21.9億）簽下大都會王牌終結者狄亞茲（Edwin Diaz），然而道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）近期透露，球隊原本沒有打算認真考慮簽下狄亞茲。

佛里德曼日前在狄亞茲加盟記者會後接受《SportsNet LA》訪問時表示，狄亞茲一直都是在道奇名單最前面的位置，「但休季一開始時，我們其實並不認為這件事有多現實。」

佛里德曼說，道奇有對狄亞茲表達過興趣，也打過電話詢問，並始終保持關注，但他的內心其實是抱著「不要浪費太多時間在這件事情上」的想法，「因為他離開紐約的可能性看起來真的很低，直到威廉斯（Devin Williams）加盟大都會後，我大概只想了2、3分鐘就打給經紀人詢問，並感受到對方態度明顯開放了一些。」

威廉斯。（資料照）

「從那個時候開始，我們才真正動起來，一直到這禮拜一（美國時間）深夜、接近禮拜二凌晨，我們才認為，OK，我們真的有機會了。」佛里德曼表示。

佛里德曼也談到這筆簽約對牛棚帶來的影響力，「當你加入一位如此頂尖的投手，馬上更增添了牛棚的深度。我們對未來能同時有左投或右投的各種選擇感到振奮，整體深度與天賦也讓我們更有餘裕去面對艱難的賽季，希望到了季後賽，我們能擁有一個非常強大的投手群。」

