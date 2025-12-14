自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》水手、巨人有意28歲明星工具人！傳紅雀想要「左右開投」大物

2025/12/14 11:26

多諾文。（資料照）多諾文。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀28歲明星工具人多諾文（Brendan Donovan）從今年季中就深陷交易傳聞，休季他的行情再度水漲船高，根據《The Athletic》記者凱蒂．沃（Katie Woo）報導，目前水手與巨人成為爭取多諾文的領跑球隊。

紅雀在新任棒球事務總裁布魯姆（Chaim Bloom）上任首年、步入重建之際，整個休季都在試圖兜售多諾文。消息人士指出，自冬季會議結束後，多諾文的交易市場明顯升溫，據傳紅雀曾向水手打聽百大第90名的「左右開投」塞英傑（Jurrangelo Cijntje），以及第29名外野手蒙提斯（Lazaro Montes）等人。

報導提到，紅雀球團對水手的農場投手並不陌生，紅雀投手部門總監皮爾龐特（Matt Pierpont）先前曾在水手任職4個球季；另外，水手在當家明星二壘手波蘭柯（Jorge Polanco）轉戰大都會後，也更有動機完成一筆重磅交易。

不過巨人也可能會積極出手，消息來源透露，巨人與紅雀談判中已經提及多名頂級新秀，包含農場第3號內野手基倫（Gavin Kilen）與農場第7的左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）；據悉如果巨人想換來多諾文，至少要付出2名農場新秀。

報導指出，目前聯盟過半數球隊都對多諾文表達興趣，而水手與巨人同時也持續與響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte）進行交易接觸，其中巨人在補強二壘的方面則同時評估交易與自由市場所有選項。不過多名紅雀消息人士透露，除非有難以拒絕的報價，否則紅雀不會交易掉控制權到2027年的多諾文。

