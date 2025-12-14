棒球》為了不讓家人為生活擔心 林益全啟程中國CPB前感性發文

林益全。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕40歲的「神全」林益全在今年季後遭統一獅戰力外後，並未獲得其他中職球隊青睞，而為了延續棒球生涯，他決定前往中國城市棒球聯賽（CPB）發展，並加入上海正大龍隊。如今林益全在啟程前往中國之前，也在個人官方社群感性發文，表示自己這一次出門要離開家人兩個月，「不是不想陪，而是想讓你們以後，不用為生活擔心」。

CPB明年1月1日舉行立春聯賽，原本有5支球隊參與，但在由前中職教練吳俊良執教的長沙旺旺黑皮隊日前宣布暫緩參加後，目前確定改由廈門海豚、深圳藍襪，福州海俠和上海正大龍共4隊出賽。林益全以聯賽頂薪4萬人民幣（約台幣17.9萬）加盟，儘管待遇不如他今年在獅隊月薪27萬，但為了家人及自己的棒球路，他仍決定前往發展。

林益全在中職除了拿過新人王、4屆打點王，在2013年囊括打擊、安打和全壘打三冠王，更三度獲選年度MVP，生涯含500萬簽約金在內的累計基本薪資高達1億310萬，只是他今年在獅隊整季待在二軍，無緣繼續締造「神全紀錄」，生涯累計安打數2013支仍追不上排名1、2的張泰山2134支和彭政閔2044支。

在出遠門前，林益全則向妻子林家嘉和兩個小孩溫情喊話，「每天想你們的時候，我都告訴自己：你們在等我回家。老婆，謝謝你扛起家裡的一切；孩子，等我回來，我會把時間全部補給你。這段距離，不是分開，是為了下一次更久的相聚。」

