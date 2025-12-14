自由電子報
中職》台鋼雄鷹簽下黃子鵬 陳柏清：這樣更有可能留下魔鷹

2025/12/14 11:54

台鋼雄鷹陳柏清（左）在公益棒球訓練營指導小朋友。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹陳柏清（左）在公益棒球訓練營指導小朋友。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／彰化報導〕台鋼雄鷹今年季後簽下行使自由球員權利的黃子鵬，今天參加公益棒球訓練營施子謙、陳柏清、韋宏亮3位投手一致認為，對明年球季的先發輪值是很大的補強，陳柏清很開心能繼去年12強賽後再與黃子鵬同隊，希望向學長學習如何站穩先發投手。

陳柏清指出，去年12強賽在台灣隊時常與黃子鵬互動，不論投完球或私下聊天都會把握機會請教，黃子鵬從不吝惜分享與打者對決的經驗，還分享在場上要如何調適、遇到狀況該怎麼放鬆等心得，讓他覺得很有收穫。

陳柏清認為，黃子鵬明年在球隊的定位一定是先發，這對很想回到先發的他來說，雖然多了個很強的競爭對手，但他與江承諺等人都可以好好向他學習，如何才能長時間在先發的角色有穩定的表現，「這樣看起來，更有可能留下魔鷹。」

台鋼季後除了簽下自由球員黃子鵬，還補進投手賴智垣、捕手劉時豪2名戰力外球員，洋投後勁也已經達成續約共識，為明年挑戰隊史首次晉級季後賽增加不少戰力，陳柏清認真地說：「球隊對我們有信心，我們就有信心。」

施子謙表示，黃子鵬是個性很好的學長，不僅人長得帥，講話也很溫柔，加上這幾年都是穩定的先發投手，對球隊戰力會有很大的幫助，很高興球團能夠簽下他；今年季中選秀狀元韋宏亮更直呼「根本撿到寶」。

