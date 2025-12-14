自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》返鄉參加公益棒球訓練營 施子謙有感而發

2025/12/14 12:47

台鋼雄鷹施子謙。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹施子謙。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／彰化報導〕台鋼雄鷹今天在八卦山棒球場舉辦公益棒球訓練營，出身彰化的施子謙很高興可以返鄉指導小朋友，他表示，以前在彰化打球時的資源比較少，看到彰藝高中的成績愈來愈好，希望政府能幫助彰化棒球發展，吸引其他好手加入。

施子謙出身彰化縣天盛國小，國中到高中在西苑中學、大學在台體大都在台中市，他指出，彰化打球的人口本就不多，出外能遇到彰化的夥伴已經很少，能進入職棒的又更少，他與江國豪、陳冠偉雖於學生時期都曾在彰化打球，實際同校卻是在台體大，「遇到彰化的朋友，會特別珍惜。」

施子謙於2017年9月9日在中職初登板，搭配的捕手是林岱安（當時叫林祐樂），兩人在統一獅同隊7年，如今分別因為擴編選秀、自由球員轉到台鋼雄鷹、富邦悍將，他認為，多點選手流動可以增加一些話題，也許能吸引更多球迷進場看球，樂見自由球員轉到別隊延續生涯。

施子謙在休賽季維持週一到週五訓練、週末假日在家裡陪小孩的作息，他表示，畢竟即將31歲不算年輕，訓練課題放在不要受傷，明年以健康強壯的身體參加春訓，今年出賽34場雖是單季新高，可惜有2個月下二軍調整，明年目標是不要下二軍，如果定位還是中繼，可以早點知道就能盡早準備。

台鋼雄鷹在八卦山棒球場舉辦公益棒球訓練營，出身彰化的施子謙（右）返鄉指導小朋友。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹在八卦山棒球場舉辦公益棒球訓練營，出身彰化的施子謙（右）返鄉指導小朋友。（台鋼雄鷹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中