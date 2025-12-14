中職》返鄉參加公益棒球訓練營 施子謙有感而發

台鋼雄鷹施子謙。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／彰化報導〕台鋼雄鷹今天在八卦山棒球場舉辦公益棒球訓練營，出身彰化的施子謙很高興可以返鄉指導小朋友，他表示，以前在彰化打球時的資源比較少，看到彰藝高中的成績愈來愈好，希望政府能幫助彰化棒球發展，吸引其他好手加入。

施子謙出身彰化縣天盛國小，國中到高中在西苑中學、大學在台體大都在台中市，他指出，彰化打球的人口本就不多，出外能遇到彰化的夥伴已經很少，能進入職棒的又更少，他與江國豪、陳冠偉雖於學生時期都曾在彰化打球，實際同校卻是在台體大，「遇到彰化的朋友，會特別珍惜。」

施子謙於2017年9月9日在中職初登板，搭配的捕手是林岱安（當時叫林祐樂），兩人在統一獅同隊7年，如今分別因為擴編選秀、自由球員轉到台鋼雄鷹、富邦悍將，他認為，多點選手流動可以增加一些話題，也許能吸引更多球迷進場看球，樂見自由球員轉到別隊延續生涯。

施子謙在休賽季維持週一到週五訓練、週末假日在家裡陪小孩的作息，他表示，畢竟即將31歲不算年輕，訓練課題放在不要受傷，明年以健康強壯的身體參加春訓，今年出賽34場雖是單季新高，可惜有2個月下二軍調整，明年目標是不要下二軍，如果定位還是中繼，可以早點知道就能盡早準備。

台鋼雄鷹在八卦山棒球場舉辦公益棒球訓練營，出身彰化的施子謙（右）返鄉指導小朋友。（台鋼雄鷹提供）

