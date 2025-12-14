自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》法國怪物回來了！溫班亞瑪轟22分率馬刺逆轉雷霆闖NBA盃決賽

2025/12/14 13:10

溫班亞瑪。（路透）溫班亞瑪。（路透）

〔記者盧養宣／台北報導〕NBA盃4強今登場，馬刺在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）回歸貢獻22分、9籃板領軍之下，克服上半場最多16分落後，以111：109逆轉雷霆，將在台灣時間週三的決賽對決尼克。

雷霆上季在NBA盃決賽不敵公鹿，今首節靠吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節獨攬10分，打完首節握有31：20領先，先前因小腿傷勢缺陣12場的馬刺中鋒溫班亞瑪今傷癒歸隊，在第二節替補上陣，馬刺靠福克斯（De'Aaron Fox）、哈波（DylanHarper）輪流得手，加上雷霆此節準星下降，外線7投盡墨，馬刺在上半場結束前追到46：49。

易籃後馬刺持續追分，卡瑟爾（Stephon Castle）率隊打出一波10：0攻勢扭轉戰局，隨後雙方你來我往，馬刺靠福克斯節末2罰俱中，帶著78：77些微優勢進入決勝節。

末節兩軍持續激戰，溫班亞瑪倒數4分鐘暴扣助隊追到96：96，最後1分18秒站上罰球線2罰都沒失手，再幫助馬刺拉開領先到105：101，不過雷霆再靠霍倫格姆（Chet Holmgren）的2罰追近，只是溫班亞瑪最後20秒的2罰僅1中，「SGA」隨後突破灌籃雷霆追到只剩1分差。

雷霆隨後將卡瑟爾送上罰球線，他2罰穩穩罰進，兩隊最後關頭輪流祭出犯規戰術，J.威廉斯（Jalen Williams）最後2罰1中，卡魯索（Alex Caruso）搶到籃板後出手未果，馬刺以2分差帶走勝利。

溫班亞瑪回歸讓馬刺在攻防兩端都有不少提升，他今替補上陣20分鐘就挹注22分、9籃板，其中有15分集中在決勝節，瓦賽爾（Devin Vassell）先發拿全隊最高23分，福克斯與卡瑟爾也都有22分進帳。

近期在例行賽豪取16連勝的雷霆無緣連兩季闖進NBA盃決賽，吉爾吉斯亞歷山大貢獻全場最高29分，但也出現5次失誤，J.威廉斯與霍倫格姆都拿17分。

SGA。（美聯社）SGA。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中