NBA》法國怪物回來了！溫班亞瑪轟22分率馬刺逆轉雷霆闖NBA盃決賽

〔記者盧養宣／台北報導〕NBA盃4強今登場，馬刺在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）回歸貢獻22分、9籃板領軍之下，克服上半場最多16分落後，以111：109逆轉雷霆，將在台灣時間週三的決賽對決尼克。

雷霆上季在NBA盃決賽不敵公鹿，今首節靠吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節獨攬10分，打完首節握有31：20領先，先前因小腿傷勢缺陣12場的馬刺中鋒溫班亞瑪今傷癒歸隊，在第二節替補上陣，馬刺靠福克斯（De'Aaron Fox）、哈波（DylanHarper）輪流得手，加上雷霆此節準星下降，外線7投盡墨，馬刺在上半場結束前追到46：49。

易籃後馬刺持續追分，卡瑟爾（Stephon Castle）率隊打出一波10：0攻勢扭轉戰局，隨後雙方你來我往，馬刺靠福克斯節末2罰俱中，帶著78：77些微優勢進入決勝節。

末節兩軍持續激戰，溫班亞瑪倒數4分鐘暴扣助隊追到96：96，最後1分18秒站上罰球線2罰都沒失手，再幫助馬刺拉開領先到105：101，不過雷霆再靠霍倫格姆（Chet Holmgren）的2罰追近，只是溫班亞瑪最後20秒的2罰僅1中，「SGA」隨後突破灌籃雷霆追到只剩1分差。

雷霆隨後將卡瑟爾送上罰球線，他2罰穩穩罰進，兩隊最後關頭輪流祭出犯規戰術，J.威廉斯（Jalen Williams）最後2罰1中，卡魯索（Alex Caruso）搶到籃板後出手未果，馬刺以2分差帶走勝利。

溫班亞瑪回歸讓馬刺在攻防兩端都有不少提升，他今替補上陣20分鐘就挹注22分、9籃板，其中有15分集中在決勝節，瓦賽爾（Devin Vassell）先發拿全隊最高23分，福克斯與卡瑟爾也都有22分進帳。

近期在例行賽豪取16連勝的雷霆無緣連兩季闖進NBA盃決賽，吉爾吉斯亞歷山大貢獻全場最高29分，但也出現5次失誤，J.威廉斯與霍倫格姆都拿17分。

