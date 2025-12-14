中職》曾昱磬明年目標單季10轟 希望看到魔鷹續留

台鋼雄鷹曾昱磬。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／彰化報導〕台鋼雄鷹曾昱磬今年在一軍出賽69場，其中59場擔任外野手，季後在冬盟出賽19場卻有15場擔任內野手，他表示，進職棒前本來就以內野為主，如果球隊明年把他調回內野，只需要一點時間適應，明年的目標是單季10轟。

台鋼本季因應陳文杰在春訓受傷整季報銷，開季後把曾昱磬從三壘移往外野，季後他在冬盟主要守二、三壘，他指出，內野守備是他從秋訓到冬盟的課題，明年若調回內野不會有太大壓力，還笑說：「如果可以選擇，我比較喜歡外野，因為內野比較容易失誤，我不喜歡被罵。」

曾昱磬在冬盟安打20支、打點10分都進入前4名，打擊率0.299排第12名，一度連續12場擊出安打，他表示，很高興有機會打打冬盟，面對不同投手是很好的磨練，尤其是日本社會人隊，「他們的層級還蠻高的，不會輸給日職連隊，投手水準跟台灣一軍差不多。」

曾昱磬在菜鳥球季交出打擊率0.239、安打45支、全壘打5發、打點20分的成績，他自認還算可以，明年會把重點放在打擊的穩定性，希望每場都有穩定的表現，也是他在冬盟的課題之一，初步設定的目標是單季10轟。

台鋼雖在季後進行兩波補強，曾昱磬仍希望看到魔鷹續留，他認為，魔鷹很融入球隊，對團隊打擊有很大的提升，「如果用另一種角度去看，他回來就會佔1個洋將名額，但對球團來說，他能回來當然比較好，因為對球隊的幫助最大。」

台鋼雄鷹曾昱磬（左）參加公益棒球訓練營。（台鋼雄鷹提供）

