富邦U18》被台灣17歲側投震撼！韓國教頭：在南韓會是第一名

王翾祈（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天正式開戰，新竹市隊17歲側投王翾祈繳出7局完投勝，率隊以2：1擊敗韓國勁旅京畿道。京畿道總教練宋性洙狂讚：「如果他在韓國，會是青棒第一的側投。」

王翾祈今開賽就對崔瑞允投出觸身球，對方連盜2個壘包，並靠金鍵滾地球跑回分數。即便首局就掉分，王翾祈不慌不忙，一路投完7局，燃燒102球僅被敲4支安打，完全壓制韓國打線，讓京畿道教練團大開眼界，王翾祈也在6局下等到隊友反攻，靠對方內野失誤跑回逆轉2分，奪下完投勝。

京畿道總教練宋性洙直呼，王翾祈的表現非常好，「他是非常棒的投手，如果他在韓國，會是第一名的側投，有控球力又很會配球，我們球隊非常需要這種投手。」

2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽於新莊棒球場、三重棒球場及大都會棒球場三地同步開打，來自國內外的U18棒球菁英齊聚新北，共集結來自澳洲、日本、韓國及全臺15縣市、共22支代表隊，從12/14至12/20展開為期七天、共42場次的高強度對決。本屆賽事也是新莊棒球場整修完成後，國際賽事再次回到新莊舉辦，青春火力重返「新莊城堡」。

