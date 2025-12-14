中職》談首度對決日、韓打者 「鷹狀元」韋宏亮有機會想轉先發

台鋼雄鷹韋宏亮。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／彰化報導〕台鋼雄鷹韋宏亮上週剛結束冬盟賽事，今天參加球團舉辦的公益棒球訓練營，他表示，因為自己閒不下來，打完冬盟只休3天就開始動，雖然希望明年可以轉任先發，如果定位沒有改變，還是會把角色做好。

韋宏亮於7月底加盟台鋼，9月初在一軍初登板，本季出賽14場、投12.1局，季後又被安排參加冬盟，他指出，這是他第1次面對日本與南韓的打者，觀察並學習日本投手投球的型態與策略，做為自己在明年球季的參考，「韓國都是大棒子，社會人比較確實擊球，感覺打擊比日職聯隊還要好，也比較有經驗。」

請繼續往下閱讀...

韋宏亮本季在一、二軍共出賽16場，僅1場是策略性先發，連同季後在冬盟出賽8場，今年有23場以後援出賽，在冬盟還負責最後1局，有救援機會才上場，他表示，沒有特別想當終結者，有機會就轉先發，「如果明年還是後援，就把自己的角色做好。」

韋宏亮指出，冬盟結束只休3天就開始動，日前回到高中母校鶯歌工商進行自主訓練，有訓練師幫忙安排課程，重點放在投球機制與強化續航力，「我覺得我不動不行，不然太無聊了，一定要找事情做，王傳家教練很照顧我，還幫我找營養師。」

台鋼在季後簽下自由球員黃子鵬，韋宏亮笑說「撿到寶」，他覺得，雖然先發輪值有黃子鵬加入，2個洋投、2個本土還可以再補1位先發，「很希望魔鷹可以回來。」

台鋼雄鷹韋宏亮（中）參加公益棒球訓練營。（台鋼雄鷹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法