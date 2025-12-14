富邦U18》生涯最速火球砸到南韓打者 王翾祈不好意思

新竹市王翾祈。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天正式開戰，新竹市隊17歲側投王翾祈繳出7局完投勝，率隊以2：1擊敗韓國勁旅京畿道。而王翾祈也猛飆生涯最速的145公里，只是那一顆球打到京畿道的開路先鋒崔瑞允，讓王翾祈感到不好意思，當場致歉向對方示意。

側肩投球的王翾祈是今年選秀獅隊第3指名王翾祐的胞弟，從黑豹旗開始，他就是球隊陣中最穩定的投手，因而扛起新竹市隊的開幕戰先發，即便首局就掉分，王翾祈不慌不忙，一路投完7局，燃燒102球僅被敲4支安打，完全壓制韓國打線，讓京畿道教練團大開眼界，狂讚他在南韓會是青棒第一的側投。

新竹市總教練劉子禾表示：「只能用完美來形容王翾祈。」並分析除了對開路先鋒的2顆觸身球，京畿道打者跟不上王翾祈得直球，即便5局調整策略改瞄準第一球，有提醒投捕改變策略，「他進步最多的地方在於心理層面，已不會受到裁判判決的影響，即便壘上有人也能做出穩定的牽制。」

王翾祈表示，教練把這場比賽交給他，他就要扛下來，「我每次先發目標都是完投，這樣球隊下一場比賽會比較好搭配。」他也注意到，南韓打者都會抓球打，每一打席都設定一個球種，「我們捕手（孫凱宥）很厲害，都會抓打者的小動作。」

