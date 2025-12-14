自由電子報
體育 即時新聞

企排》臺北鯨華再挫新北中纖5連勝 愛跳舞的陳潔透露贏球秘訣

2025/12/14 15:12

臺北鯨華隊副攻手陳潔。（排球協會提供）臺北鯨華隊副攻手陳潔。（排球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕企業21年排球聯賽，臺北鯨華隊今以25：20、25：21、25：21直落三擊敗新北中纖，延續近5連勝氣勢，本季戰績8勝2敗也在女子組暫居榜首，熱愛跳舞的阿美族副攻手陳潔透露，贏球秘訣就在隊長廖苡任每局開局的「重點提示」。

「苡任姐每一局開局都提醒我們，重新來過，這是新的一局。」陳潔此役10分進帳，隊中僅次於甘可慧的15分與劉美菁13分，她解釋廖苡任提醒隊員，每一局都當開局來打，「因此我們都像開局一樣專注，這很重要！」陳潔補充，「觀眾和啦啦隊的加油聲對我們幫助非常大，會讓我們士氣持續更久。」這是本季臺北鯨華與新北中纖第四次交手，戰績3勝1負，也是首度直落三擊敗中纖。

國小踏上排球之路的陳潔，有著招牌長髮與陽光笑容。儘管父親一度有意讓她改打網球，不過看陳潔愈打愈好轉而支持，她也靠著爆發力、體能彌補身高163公分劣勢，仍在長人如林的排球場拚出一片天，「若是攻擊，個子小，手法就要多一點！要懂得運用時間，出手的時機多些變化；至於攔網，盡量讓球起來，讓隊友好防守，能再做一次進攻，這樣就很好！」

每次賽前熱身時，陳潔總愛揪隊友互動跳舞，「聽到音樂，我就會跟隊友說，『來啊！Battle一下，即興舞蹈！』」這個習慣讓她自己變得更亢奮，也讓隊友格外放鬆，「會忘記馬上要比賽的緊張情緒」。

