全球極限體能鋼鐵大賽在台中舉行 盧秀燕：讓世界看見台中

2025/12/14 15:57

市長盧秀燕為選手藝人許孟哲（右四）、奧運國手江宏傑（右二）加油打氣（記者蘇金鳳攝）市長盧秀燕為選手藝人許孟哲（右四）、奧運國手江宏傑（右二）加油打氣（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2025 全球極限體能鋼鐵大賽自13至14日於市府前廣場、中央挑高川堂、府後廣場及市政公園同步舉行，共吸2千500 名國際選手參選，市長盧秀燕今天下午到府前廣場的競賽場，為選手打氣及加油；她表示，台中市舉辦兩天一夜的極限體能鋼鐵大賽，讓世界看見了台中，台中也站上體能極鋼鐵的舞台。

盧秀燕表示，這幾年一直推廣酷運動，舉辦別人不敢辦的活動，去年引進全球國際賽車展演，今年舉辦全球極限體能鋼鐵大賽，全球選手都進入台中，很受歡迎，打造出台中一個更健康更美的城市；她更表示，有一位選手很感動跟她說，8年來是第一次有政府來舉辦，因為所需的經費及歷程很長，未來台中市會引進全球性、極限性、受歡迎的運動，來打造台中市成酷城市。

2025 全球極限體能鋼鐵大賽今年在台中市舉行，賽事獲 CrossFit 國際總部正式認證，祭出高額獎金，共吸引 2,500 名來自國內外的菁英選手齊聚台中，由台中市政府、中華民國體育運動總會指導，運動局與中華民國文化休閒運動協會共同主辦，今天是最後一天。

市長盧秀燕在今天下午到場會場為選手加油打氣，除了為「台中最強地主隊」自家消防局、警察局及環保局選手加油為外，也與參賽的藝人許孟哲、奧運國手江宏傑話家常。

盧秀燕還親自下場體驗騎風扇車及拉壼鈴，覺得選手們都很不簡單，而平時太忙無法進行騎風扇車等運動，但呼籲民眾多運動健康身體。

市長盧秀燕前後賽場，為選手加由打氣。（記者蘇金鳳攝）市長盧秀燕前後賽場，為選手加由打氣。（記者蘇金鳳攝）

