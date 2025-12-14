清大推廣「頑箭動動」運動邀奧運得牌選手袁叔琪和林詩嘉指導

清大推廣「頑箭動動」的射箭活動，今天辦種子教師研習營，邀奧運得牌選手袁叔琪和林詩嘉指導。（清大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕響應運動部「競技運動全民化」目標，清華大學運動事業及政策中心結合專門製作各種弓箭器材的保聯企業，今天舉辦「頑箭動動」種子教師培訓營，邀請奧運得牌主袁叔琪和林詩嘉指導參與種子教師培訓的學員。

負責規劃「頑箭動動」種子教師培訓營的清大運動事業及政策中心主任黃煜說，這次研習重點在協助學員熟悉頑箭動動的特色、基本動作內涵及遊戲規則，包括放箭動作多元化，可採站立、跪姿甚至在跑動過程中完成；同時，目標物可能為靜態或動態。再者，對戰過程需觀察對手的動態與自身快速移動，頑箭動動的對戰遊戲結合漆彈及躲避球規則，是強調團隊齊心作戰與團隊默契的運動。

黃煜說，相較競技射箭運動，「頑箭動動」需高度專注力及耐心，由於現代孩童多沉迷於3C，缺乏運動量，「頑箭動動」過程要求進行快速移動及閃躲動作，可增加學童運動量。「頑箭動動」因是團隊運動，可提升孩童的人際能力及團隊合作力。期透過種子教師培訓營，推廣這項運動。

今天參與的種子教師學員包括多名在射箭領域有傑出表現的運動員，包括清大運動科學系杜詩葦，蘇筱斐及蘇芯羽姊妹檔和林嘉妤等人，而指導種子教師的是奧運得牌選手袁叔琪及林詩嘉，2人分別在2004年雅典奧運及2016年里約奧運奪下銅牌；袁叔琪是台灣首位奧運獎牌得主，林詩嘉與同門師姐譚雅婷更寫下「風城」射箭奧運得牌紀錄。

黃煜說，將先以小學課後社團作為首波推廣重點，歡迎有意願的新竹縣市國小可電洽：0910-245687。

清大推廣「頑箭動動」的射箭活動，今天辦種子教師研習營，邀奧運得牌選手袁叔琪（右）和林詩嘉（左）指導。（清大提供）

清大推廣「頑箭動動」的射箭活動，今天辦種子教師研習營，邀奧運得牌選手袁叔琪（左）和林詩嘉（右）指導。（清大提供）

