TPBL》高柏鎧雙十演出 夢想家26分差大勝海神

2025/12/14 16:39

高柏鎧。（TPBL提供）高柏鎧。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕福爾摩沙夢想家今天作客高雄海神，高柏鎧拿下全場最高20分、11籃板，率隊以99：73擊敗對手，拿下本季第6勝，海神也無緣在自家主場收下2連勝。

戰績墊底的海神，近期陣容持續調整，洋將部分補進烏克蘭國手布里茲克，另外網羅了本土後衛吳彥侖，前役在主場擊敗新竹攻城獅拿下本季第4勝，力求擺脫爐主位置。

夢想家今天開局打出7：2攻勢，海神靠著蘇文儒、胡瓏貿、吳彥侖三分球反擊，首節打完暫時以2分落後；夢想家靠著高柏鎧在籃下逞威再次擴大領先，這節除了高柏鎧發威，蔣淯安也多次挺身而出，助隊在半場打完取得52：38領先。

上半場高柏鎧拿下13分全場最高，海神方面，胡瓏貿、克力斯都拿下8分全隊最高。

易籃後，海神還是無法控制失誤問題，在進攻失準又守不住對方情況下，被對方一舉擴大到20分差，該結尾聲高柏鎧和勤明慶在籃下一次攻防後雙方都倒地，有些打出火氣，好在衝突並未擴大，只是海神在這節仍無法縮小差距，依舊打得艱辛。

末節在雙位數落後情況下，海神換上多名替補球員，洋將歐提斯跳出來連續得分，加上唐維傑殺到籃下得分還製造犯規，助隊稍微縮小差距，但落後差距過大也無力逆轉頹勢。

夢想家今天4人得分上雙，高柏鎧20分、11籃板，湯普金斯17分、11籃板，盧冠良11分本土最佳；海神方面，歐提斯拿下全隊最高14分，蘇文儒13分次之。

布里茲克。（TPBL提供）布里茲克。（TPBL提供）
克力斯。（TPBL提供）克力斯。（TPBL提供）
張宗憲。（TPBL提供）張宗憲。（TPBL提供）
歐提斯。（TPBL提供）歐提斯。（TPBL提供）
湯普金斯。（TPBL提供）湯普金斯。（TPBL提供）
蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）
蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）
蘇文儒。（TPBL提供）蘇文儒。（TPBL提供）

